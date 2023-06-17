المطروشي أمين السر الجديد في عجمان

أجرى مجلس إدارة نادي عجمان، برئاسة خليفة الجرمن، تعديلات على بعض المناصب الإدارية داخل المجلس وعلى مستوى أكاديمية قطاع الناشئين في النادي، إذ كلّف المجلس، عضو مجلس الإدارة يحيى خلف المطروشي، مشرف قطاع المراحل السنية بمنصب أمانة السر خلفاً لأمين السر السابق عبدالله الشحي، الذي وافته المنية أخيراً. وقال مجلس إدارة عجمان في بيان، أمس، إنه تم تعيين محمد خلف الشامسي، نائباً لمشرف قطاع المراحل السنية لكرة القدم بالنادي، وتكليفه صلاحيات مشرف القطاع. وأضاف أن التغيرات الإدارية التي قام بها المجلس تهدف إلى تحقيق أعلى درجات التميز الإداري، ليستمر المجلس في تقديم عمله وفق أعلى معايير الكفاءة.