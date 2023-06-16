«الأولمبية» تنتهي من إعداد لائحة الإجراءات الانتخابية

انتهت لجنة انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية من مشروع لائحة الإجراءات الانتخابية، بعد صياغة ومراجعة جميع مواد اللائحة، بما يتماشى مع النظام الأساسي للجنة الأولمبية، تمهيداً لرفعه لمجلس إدارة اللجنة للاعتماد، والبدء في إجراءات العملية الانتخابية حسب التسلسل الزمني المدرج في اللائحة.

وقالت اللجنة الأولمبية في بيان، أمس، إن اللجنة اجتمعت برئاسة المستشار عمر ميران، والعضوين: المستشار محمد المعمري، والمستشار حسن المرزوقي طوال الفترة الماضية بصورة دورية، للانتهاء من جميع المهام بعد اعتمادها من الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية في مايو المنصرم، إذ حددت اللجنة الانتخابية المبادئ الرئيسة لعملها، والتي تتضمن الاستقلالية والشفافية في الإجراءات الانتخابية، والحيادية والابتكار. كما اعتمدت اللجنة أهدافها الاستراتيجية للبرنامج الانتخابي، وشملت البعد الوطني، وترسيخ مبدأ التمكين، ومشاركة ذوي الخبرة في عملية صنع القرار الرياضي في الدولة، والبعد الدولي ومصداقية الانتخابات في دعم الحركة الرياضية في الدولة، وتمكين الشباب في إدارة الحركة الرياضية لتحقيق الأهداف المرجوّة.