اهتمام عالمي وتحفيز للاتحادات الأولمبية الدولية للترشح لجائزة «الإبداع الرياضي»

حثّ اتحاد الاتحادات الرياضية الأولمبية الدولية «ASOIF» أعضاءه الـ33 الذين يمثلون الاتحادات الرياضية الدولية دائمة الحضور في الدورات الأولمبية على الترشح للمنافسة على الفوز بفئة المؤسسة الرياضية الدولية، ضمن الدورة 12 من «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي». وخاطب «أسواف» أعضاءه بنشر تفاصيل واستمارة الترشح الإلكترونية للجائزة على موقعه الإلكتروني، وكذلك مواعيد غلق باب الترشح في 31 أغسطس المقبل والتحكيم في سبتمبر وأكتوبر 2023، وإعلان الفائزين في نوفمبر المقبل، ثم تتويج الفائزين في يناير 2024. وترتبط الجائزة و«أسواف» بعلاقة تعاون منذ أكثر من 10 سنوات، وأكد اتحاد الاتحادات الرياضية الأولمبية الدولية أن أعضاءه مؤهلون للتنافس من خلال مشاريعهم وبرامجهم ومبادراتهم التي تنسجم مع قيم الرياضة النبيلة وأهداف الجائزة، وتترجم دورها الكبير في دعم وتمكين المجتمعات وتطوير الرياضيين وفق قيم الإنسانية والتعايش والتنافس الرياضي. ونشر موقع «أسواف» لمحة تعريفية عن الجائزة وكونها تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال والإبداع الرياضي وتمكين المجتمعات من خلال تكريم الأفراد والفرق والاتحادات والمنظمات، وتعزيز دور الرياضة باعتبارها وسيلة للإبداع البشري.

اتحاد «ASOIF» حث أعضاءه الـ33 على المنافسة في فئة المؤسسة الرياضية الدولية للجائزة.