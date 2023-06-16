«العين تحت 19» يشارك في كأس أوروبا الوسطى والشرقية الودية

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أوروبا الوسطى والشرقية عن موافقة فريق العين تحت 19 سنة على المشاركة في النسخة الـ11 من البطولة المقررة خلال الفترة من 27 يوليو المقبل حتى الأول من أغسطس في العاصمة التشيكية براغ، بمشاركة عدد من الفرق الأوروبية والعالمية.

وقالت اللجنة المنظمة على موقعها الرسمي: «إن من الرائع انضمام فريق العين للمشاركة في النسخة 11، خصوصاً أنه نادٍ معروف، وكان وصيفاً لكأس العالم للأندية في عام 2018 حينما واجه ريال مدريد الإسباني، وأن الفريق يريد أن يُظهر الإمكانات لكرة القدم المتطورة في المنطقة الخليجية».

وإلى جانب فريق العين، تشارك فرق وست هام الإنجليزي، وسبارتا براغ وسلافيا براغ التشيكيان، وفلامنغو وبالميراس البرازيليان.

وستكون المشاركة بمثابة فرصة جيدة للفريق، خصوصاً للاستعداد للموسم الكروي الجديد، وتولي الإدارة العيناوية الجديدة اهتمامها الكبير بفرق المراحل السنية.

المشاركون في البطولة

• العين

• وست هام الإنجليزي

• سبارتا براغ التشيكي

• سلافيا براغ التشيكي

• فلامنغو البرازيلي

• بالميراس البرازيلي