ورشة عمل لأندية الدرجة الثانية استعداداً للموسم المقبل

عقد اتحاد الكرة أمس بمقره في دبي، ورشة عمل لأندية الدرجة الثانية استعداداً للموسم الرياضي المقبل 2023-2024، بحضور مسؤولي إدارة المسابقات وممثلي الأندية المشاركة في المسابقة.

وتضمن جدول أعمال الورشة مجموعة من البنود منها أجندة مسابقة دوري الدرجة الثانية ومواعيد المباريات بالإضافة إلى التعديلات المقترحة على لائحة المسابقة. وتأتي الورشة ضمن سلسة ورش العمل التي بدأ اتحاد الكرة في تنظيمها بعد ختام الموسم الرياضي والتحضير للموسم الجديد، حيث تم عقد ورشة عمل لأندية الدرجة الأولى في السادس من يونيو الجاري، كما سيتم عقد ورشة مماثلة لأندية الدرجة الثالثة الأسبوع المقبل.

ويهدف اتحاد الكرة من خلال عقد تلك الورش إلى مناقشة المقترحات والرد على الاستفسارات المتعلقة بالمسابقات المحلية، بما يسهم في زيادة منافسات وتطوير مسابقاتنا الكروية موسماً بعد الآخر.