«غياث» ينشد «كأس المهرجان العالمي» في إسبانيا

يستضيف مضمار سان سباستيان في إسبانيا، اليوم، فعاليات كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، البالغة جائزته 8000 يورو، والمخصص للخيول المبتدئة في سن ثلاث سنوات فقط لمسافة 1600 متر.

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، الذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

وتشارك في السباق سبعة خيول يتصدرها «غياث» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف دي جوليمين، وقيادة سي ميرلي، الذي يبحث عن اللقب، وينافسه «منارة» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف إليزابيث بيرنارد وقيادة مايكل فورست. وينافس على اللقب «باهي» للشيخ فيصل بن حمد آل ثاني، و«كاسو هيبوليت» لعبدالله يوسف الحمادي، و«ماتركس العشاي» لمزرعة العشاي، و«كهاد دو بوزلس» لمارسيل ميزي، و«نامور الشاهنية» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.