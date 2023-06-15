صيف ساخن في ملف تجديد دماء العين.. الاستغناء عن الكبار

دخل ملف الانتقالات الصيفية في الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين المرحلة المفصلية في إطار تنفيذ المشروع الجاد ببناء فريق قادر على المنافسة في جميع الجبهات، والصعود مجدداً لمنصات التتويج المحلية والآسيوية، إذ جرى الاستغناء عن لاعبين من العيار الثقيل يتقدمهم الدولي كايو كانيدو، ما يمثل بداية الصيف الساخن في ملف الإحلال والإبدال، فيما تعاقد مع الإسرائيلي عمير أتزيلي كأولى الصفقات.

وبجانب الدولي كايو قدمت الإدارة الشكر إلى المدافع الكرواتي تين جيدفاج، ما مثل مفاجأة كبيرة خصوصاً أن الأخير أثبت قدراته في قيادة قلب دفاع «الزعيم» خلال الأشهر الست التي قضاها معاراً من صفوف لوكوموتيف موسكو الروسي، بينما كان متوقعاً مغادرة الأوكراني أندري يارمولينكو بعد انتهاء فترة تعاقده.

وتسعى الإدارة العيناوية الجديدة بقيادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي رئيس اللجنة التنفيذية رئيس لجنة تسيير شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، إلى صناعة فريق قادر على تحقيق تطلعات الجماهير بعد خروج «الزعيم» صفر اليدين من الموسم الماضي.

وتظهر الاحتياجات العيناوية للموسم الجديد في ضرورة التعاقد مع قلب دفاع ولاعب محور إلى جانب صانع ألعاب، خصوصاً أن الفريق ظل يفتقد صانع ألعاب منذ رحيل عمر عبدالرحمن (عموري)، ولم ينجح معظم اللاعبين الذين تم التعاقد معهم لاحقاً في القيام بهذه المهمة.

من جانبه، قال عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، محمد عبيد حماد، للموقع الرسمي للنادي، إن تقرير المدرب الهولندي ألفريد شرودر كان إيجابياً حول اللاعب أتزيلي. وأضاف: «هو يلعب في ثلاثة مراكز: الجناحين الأيمن والأيسر، إلى جانب مركز وسط الميدان المتقدم، ويتمتع بالمهارة العالية كما يتميز بتسديداته القوية، ونأمل أن يحقق الإضافة القوية ضمن منظومة الفريق».

وتابع: «نشكر اللاعب كايو كانيدو الذي دافع عن شعار العين أربعة مواسم، كما نشكر الأوكراني أندري يارمولينكو بعد انتهاء فترة تعاقده مع العين، والمؤكد أننا حريصون على تعريف جماهيرنا بالتفاصيل المرتبطة بتجهيزات الفريق من تعاقدات وبرنامج الإعداد الصيفي بعد أن أجرينا بعض التعديلات بناءً على رؤية المدرب الجديد، ووفقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة».

واختتم حماد: «هناك عدد من اللاعبين ننتظر التقارير الطبية والفنية الخاصة بوضعهم ومدى جاهزيتهم للانخراط في قائمة الفريق والدفاع عن شعار العين إلى جانب زملائهم اللاعبين».

بدوره، أعرب كايو كانيدو عن امتنانه لإدارة نادي العين على إتاحة الفرصة له لارتداء قميص العين على مدار السنوات الأربع الماضية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن قرار الرحيل عن قلعة «البنفسجي» كان قراره الشخصي لأنه يحتاج ذلك.

وأضاف في رسالة عبر حسابه الشخصي في «إنستغرام»: «أود أن أوضح أن قرار مغادرة النادي كان قراري. إدارة نادي العين أعطتني كل الدعم من أجل البقاء في الفريق، لكنني أردت الرحيل لأنني كنت بحاجة إلى هذه الخطوة».

وتابع: «كان شرفاً كبيراً لي أن أمثل هذا النادي الكبير في الإمارات، وأحد أكبر الأندية في آسيا. أكن الكثير من الاحترام للنادي وللتاريخ نفسه ولتاريخه، وأشعر بفخر كبير لأنني لعبت لهذا النادي ودافعت عن شعاره».

• القادمون إلى العين في الموسم الجديد

المدرب ألفريد شرودر.

اللاعب عمير أتزيلي.

اللاعب محمد خلفان (عودة من الإعارة).

• المغادرون لفريق العين

المدرب سيرجي ريبروف.

اللاعب أندريه يارمولينكو.

اللاعب كايو كانيدو.

اللاعب تين جيدفاج.

• احتياجات فريق العين للموسم الجديد

قلب دفاع.

لاعب محور.

صانع ألعاب.