لبنانية تخطف الأنظار في «سلة غرب آسيا» للرجال بمهنة مساعد مدرب

سجلت نهائيات «سوبر غرب آسيا» المقامة حالياً بضيافة صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في نادي شباب الأهلي خلال الفترة من 9 حتى 17 يونيو الجاري، حضوراً نسائياً لافتاً على دكة فريق الرياضي اللبناني، بتواجد رنا بظاظو المدرب المساعد الثاني للفرق، والطامحة لإنجاز أول امرأة ترفع كأس بطولة مخصصة للرجال في بطولة إقليمية على صعيد دول المنطقة.

ويعود ارتباط رنا بظاظو (31 عاماً) مع كرة السلة إلى مراحل الطفولة حين انتظمت كلاعبة مع ناديي «الهارلم» و«هوبس» اللبنانيين في فترة اتجهت ميولها إلى عالم التدريب مقارنة بالبقاء على أرضية الملعب، لتدشن مهامها التدريبية الأولى كمتطوعة في سن 16 ربيعاً في نادي «الهارلم» تحت إدارة نزية بوجي، ومازن عرقجي والد نجم الرياضي الحالي وائل عرقجي.

وأشارت رنا بظاظو المختصة في التربية البدنية والحاصلة على إجازة دولية في علوم كرة السلة إلى أن تجربتها الحالية من الرياضي تمثل تحدياً كبيراً على صعيد إثبات الذات ومواصلة العمل مع فريق كبير يضم نخبة النجوم على الساحة الآسيوية.

وقالت بظاظو لـ«الإمارات اليوم»: «علاقتي مع الرياضي بدأت منذ عام 2012 مع الفرق السنية، ثم تسلم برامج تدريب الفتيات، وتنظيم برنامج متكامل لكرة السلة لفتيات النادي بين 10 و18 عاماً، مما مكن العديد من الشابات الوصول إلى فريق سيدات الرياضي الأول، قبل أن يتم اختياري من قبل إدارة النادي لأكون مساعدة ضمن الجهاز الفني لفريق الرجال موسم 2020-2021 تحت قيادة المدرب جورج جعجع في موسم توجنا به باللقب».

وأضافت: «سافرت بعد نهاية ذلك الموسم إلى كندا لمدة عام ونصف، وعملت مساعدة لمدرب فريق جامعة ليكلاند في مقاطعة ألبيرتا، كما كنت رئيسة برنامج لكرة السلة في واحدة من الأكاديميات الكندية، ونجحت في إيصال فريق جامعة ليكلاند إلى البطولة العامة في كندا بعد 20 عاماً من غيابه عنها، وكان دوري كبيراً مع الفريق، وفزنا حينها ببطولة مقاطعة ألبيرتا، وحققنا المركز الثالث على مستوى كندا في تجربة هي الأفضل في مسيرتي، قبل العودة مجدداً إلى لبنان، ومنحي مجدداً في فبراير الماضي مهمة المدرب المساعد الثاني لفريق الرياضي للرجال».

وعن التحديات كامرأة بالعمل مع فريق كبير بحجم الرياضي يضم نخبة لاعبي آسيا، قالت رنا: «التحديات كبيرة في العمل مع فريق كبير بحجم الرياضي، ليس كوني أنثى فحسب، بل في قدرة المرء على تقديم العمل المنوط به على أتم وجه، والاستمرارية مع فريق يضم نخبة اللاعبين على صعيد آسيا، إذ ترتبط مهامي كمساعدٍ ثانٍ للمدرب بأن تكون عيناي دائماً على الفريق الخصم وجهازه التدريبي، ومحاولة معرفة الخطة التي يلعبون بها، وكيفية توجيه اللاعبين في الدفاع أو الهجوم، وأركز على كل شيء يحصل خلال اللقاء، كما أن لدي عملاً كبيراً بعد كل مباراة في تحليل الطريقة التي يلعب بها المنافسون من خلال تقطيع المشاهد والفيديوهات، لكي أعرضها على مدرب الرياضي أحمد فران وعلى اللاعبين، ومنحهم صورة واضحة عن نقاط القوة والضعف للمنافس، والتحضير للمباريات المقبلة».

واستطردت: «شرف كبير لي العمل مع النادي الرياضي الذي يمثل حلم أي مدرب على مستوى لبنان والمنطقة، وما يسهل عملي مع هؤلاء اللاعبين وجود نظام واضح للفريق، وأحمد فران كان مدربي عندما كنت لاعبة في نادي الهارلم، وطريقة العمل معه دائماً سلسة، ولم أواجه أي مشكلة مع أي لاعب في ظل الاحترام المتبادل بيننا، وأنا أقوم بواجباتي، وهم يحترمون العمل الذي أقوم به، سواء في التمارين اليومية، أو التحضير خارج أرضية الملعب».

وعن طموحاتها المستقبلية اختتمت رنا بقولها: «مواصلة العمل والتطور في هذا الفريق أهم أولوياتي الحالية، مع التركيز على منح الجهاز الفني جميع البيانات والملاحظات التي تسهم في حصد مزيد من الإنجازات والألقاب وإسعاد جمهور النادي العريق، ومن ضمنها التتويج بلقب هذه البطولة هنا في دبي، التي ستمنحني إنجاز أول امرأة تشغل منصب مساعد مدرب ثانٍ لفريق رجال تتوج بلقب هذه البطولة الإقليمية التي تضم فرق أندية هي الأقوى على صعيد دول المنطقة».

• علاقتي مع الرياضي بدأت منذ عام 2012 مع الفرق السنية».