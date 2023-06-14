إنجاز إماراتي في اللياقة البدنية بقدرات البطلة بودبس

خطفت لاعبة المنتخب الوطني للياقة البدنية شهد بودبس بطاقة التأهل إلى نهائيات بطولة الألعاب العالمية المقررة في الأول من أغسطس المقبل في أميركا، بعدما أحرزت المركز الثاني في بطولة آسيا التي أقيمت بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية واختتمت في التاسع من يونيو الحالي بتنظيم الاتحاد الدولي للياقة البدنية.

ونجحت بودبس في حجز ثانية بطاقتي التأهل للمجموعة التي ضمت 30 لاعبة من مختلف دول آسيا، وستنافس في نهائيات الألعاب العالمية المقبلة بطلات أوروبا وإفريقيا والأميركيتين وأستراليا.

وتعد مشاركة البطلة الإماراتية الأولى في الجانب الفردي بعد مشاركات فرقية سابقة.

وقالت بودبس لـ«الإمارات اليوم»: «شاركت في بطولة آسيا، وكانت المنافسات صعبة جداً وقوية لكني بفضل الإصرار على الفوز والاستعداد الجيد تمكنت من نيل بطاقة التأهل وتحقيق الإنجاز».

وأضافت: «أتطلع إلى مواصلة العطاء والظهور بشكل فني عالٍ، خصوصاً أنني استفدت من استعداداتي المبكرة للبطولة، ما أسهم بتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل».

وأهدت بودبس الإنجاز إلى القيادة الرشيدة والأسرة الرياضية وثمنت الدور المحوري لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي للدعم والرعاية والتوجيهات التي قادت لتحقيق النجاح الذي يعتبر أحد أبرز الإنجازات التي تحققها المرأة الإماراتية رياضياً والأول في اللياقة البدنية البدنية ومتابعة الأمين العام محمد عبدالرحيم المري، كما أثنت على لجنة اللياقة البدنية الإماراتية برئاسة عضو مجلس الإدارة أحمد بن ظبوي وأعربت عن سعادة غامرة بكونها اللاعبة الإماراتية والعربية الوحيدة التي تمكنت من التأهل.