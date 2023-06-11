محمد بن زايد يشهد الإنجاز التاريخـي لـ«السيتيزن»

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، الإنجاز التاريخي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بعد تتويجه بطلاً لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، مالك نادي مانشستر سيتي.

وفاز «السيتيزن» في المباراة النهائية على إنتر ميلان الإيطالي 1-0 أمس، على ملعب «أتاتورك» الأولمبي في إسطنبول في المباراة النهائية للنسخة الـ68، ليتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية المقررة في السعودية خلال ديسمبر المقبل.

وأضاف مانشستر سيتي لقب دوري الأبطال إلى سجل إنجازاته، واستكمل الثلاثية التاريخية (دوري وكأس إنجلترا، ودوري أبطال أوروبا) للمرة الأولى في تاريخه.

وكان الفريق قد توّج بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، وللمرة الخامسة في آخر ستة مواسم، وأحرز لقب كأس إنجلترا بالفوز على مانشستر يونايتد 2-1 في النهائي، قبل أن يكمل الثلاثية اليوم بالفوز على إنتر ميلان.

ولحق مانشستر سيتي بقافلة المتأهلين إلى مونديال الأندية، بعدما سبقته فرق أوراوا ريد دياموندز الياباني بطل دوري أبطال آسيا، وليون المكسيكي بطل اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل اتحاد أوقيانوسيا، واتحاد جدة بطل الدوري السعودي وممثل البلد المضيف.

ورفع مانشستر سيتي رصيده من الألقاب تحت قيادة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا في سبعة مواسم تولى فيها المسؤولية إلى 14 لقباً، بواقع خمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي، ولقبين في كأس إنجلترا، وأربعة ألقاب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقبين في كأس الدرع الخيرية (كأس السوبر الإنجليزي)، ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا.