5 عروض للاعبي «غلف إف سي»

كشف مدير الفريق الأول لنادي «غلف إف سي»، إبراهيم هبيطة، أن إدارة النادي تلقت عروضاً رسمية وأخرى شفوية لانتقال خمسة لاعبين لأندية أخرى تلعب في دوري أدنوك للمحترفين ولاعبين آخرين لأندية المقدمة في دوري الدرجة الأولى، بعد تمكنهم من تقديم مستويات فنية مميزة في الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى، والذي حل فيه فريق «غلف إف سي» في المركز الثامن في الترتيب النهائي للبطولة برصيد 44 نقطة. وقال هبيطة لـ«الإمارات اليوم»: «اللاعبون هم: البرازيلي ويسلي براغا الذي لديه على الأقل أربعة عروض من أندية المحترفين حتى الآن، إضافة إلى السنغالي محمد ديوب الذي تقدم ناديان من مقدمة الدرجة الأولى بعرضين أحدهما رسمي على سبيل الإعارة وآخر من المحترفين، إضافة إلى كل من حارس المرمى علي عبدالكريم، وراشد جلال، ولاعب الوسط المغربي أيمن الوبراري، ولاعبين آخرين نحرص على عدم ذكر أسمائهم».

واكد هبيطة أن «الفريق يمتلك عناصر مميزة في جميع الخطوط والمراكز، وفي حال توافر بيئة مناسبة ودعم فني ومالي سيكون له شأن مهم بين الكبار في المستقبل القريب».