الإمارات تستضيف بطولة آسيا لألعاب القوى تحت 20 سنة

تستضيف الإمارات النسخة الـ21 من البطولة الآسيوية لألعاب القوى تحت 20 عاماً «دبي 2024».

وقال اتحاد ألعاب القوى في بيان، أمس: «تسلم رئيس اتحاد ألعاب القوى، اللواء الدكتور محمد المر، علم البطولة من رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، اللواء دحلان جمعان الحمد، على هامش الحفل الختامي لفعاليات النسخة الحالية من البطولة التي استضافتها مدينة ياشون الكورية الجنوبية من الرابع إلى السابع من يونيو الجاري».

من جهته، قال المر: «الحدث القاري البارز الذي تستضيفه الدولة للمرة الأولى، يمثل نقلة نوعية في الخطط والبرامج التي تستهدف تطوير قدرات الفئات الواعدة في ألعاب القوى، وصقل مواهبها من خلال هذه البطولات القوية على المستوى القاري، لاسيما أنها تشهد مشاركة كبيرة على غرار النسخة الحالية بوجود أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 40 دولة آسيوية».

وأضاف أن «الإمارات تعزز ريادتها العالمية بالحفاظ على مكانتها المتميزة على خريطة الرياضة الدولية، باستضافة أبرز الفعاليات على مستوى العالم، بما يتماشى مع التوجهات الداعمة للتطور الرياضي في شتى المجالات».

وأشار رئيس اتحاد ألعاب القوى إلى أن «مجلس الإدارة سيتخذ الخطوات الكفيلة باستضافة البطولة الآسيوية، بأفضل الممارسات، لإبراز الوجه المشرف للدولة، وتقديم مستوى مبهر بالتنظيم والاستضافة، إضافة إلى أهمية الحدث في دعم أولويات برامج الاتحاد بالتركيز على الفئة العمرية لأقل من 20 عاماً».

محمد المر:

«مجلس الإدارة سيتخذ الخطوات الكفيلة باستضافة البطولة الآسيوية».