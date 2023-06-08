دبي تحتضن 6 بطولات دولية في شهر يونيو

تشهد دبي خلال الشهر الجاري انطلاق ست بطولات دولية من بينها أربعة دوريات عالمية تقام للمرة الأولى، حيث تنطلق ظهر اليوم منافسات الدوري العالمي للبادل «وورلد بادل ليج» الأول من نوعه على الإطلاق الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ويستمر حتى 11 يونيو، وتستضيف منافساته «كوكاكولا أرينا»، ويشارك فيه نخبة نجوم البادل المصنفين الأوائل على العالم بمشاركة نجوم المنتخب الوطني للبادل الذي توزعوا على الفرق الأربعة، وهم: عبدالله أهلي الذي انضم إلى فريق «شيتاز»، وعبدالله عبدالعزيز عبدالله الذي انضم إلى صفوف فريق «جاغوارز»، وفارس الجناحي الذي انضم إلى صفوف فريق «بانثرز»، وسالم الهولي مع فريق «تايغرز».

وذكر بيان صحافي من مجلس دبي الرياضي: «كما تشهد دبي انطلاقة النسخة الأولى من الدوري العالمي للشطرنج الذي يقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للشطرنج وتنظمه مجموعة ماهيندرا بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ويستضيفه نادي دبي للشطرنج والثقافة خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 2 يوليو المقبل، ويشارك فيه نخبة من أبطال اللعبة ونجومها من حول العالم، في مقدمتهم الأسطورة النرويجي ماغنوس كارلسن بطل العالم للشطرنج خمس مرات متتالية من 2013 حتى 2022، والصيني دينغ لي رن بطل العالم الحالي للشطرنج، والروسي إيان نيبومنياشتشي وصيف بطل العالم 2021 في دبي، والصينية هو ييفان بطلة العالم للشطرنج أربع مرات، والروسية كارتينا لاغنو وصيفة بطلة العالم 2018 وبطلة الشطرنج السريع 2014».

ويقام نهائي النسخة الأولى من دوري السوبر لمنطقة غرب آسيا لكرة السلة للأندية تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة والمكتب الإقليمي للاتحاد الآسيوي والاتحاد الإماراتي لكرة السلة، ويستضيف نادي شباب الأهلي منافساته خلال الفترة من 9 إلى 17 يونيو، ويشارك فيه ثمانية فرق، ويتأهل الفريقان اللذان وصلا إلى الدور النهائي في هذا الدوري إلى بطولة الأندية الآسيوية على أن يتأهل البطل إلى بطولة الإنتركونتيننتال، أعلى مسابقة للأندية في أجندة الاتحاد الدولي للسلة. كما تستضيف دبي النسخة الأولى من دوري كبادي للسيدات خلال الفترة من 16 إلى 27 يونيو الجاري، وتنظمه شركة فابيرج لتنظيم المعارض في نادي شباب الأهلي بالنهدة.

وتنطلق غداً منافسات بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم «دبي 2022» التي تقام في دبي للمرة الأولى بالمنطقة العربية والشرق أوسطية.

وتقام بطولة ملك الطاولة لمصارعة الذراعين الدولية يومي 24 و25 يونيو في مجمع دبي للاستثمار بقاعة ذا سبيس للفعاليات الرياضية.

كما يشهد شهر يونيو الجاري تنظيم 64 فعالية رياضية تنافسية ومجتمعية من بينها بطولة كرة السلة في ألعاب مدارس دبي، وفعاليات عالم دبي للرياضة، وبطولة الإمارات للرياضات الإلكترونية، ونهائي بطولة ريد بل لثلاثيات كرة السلة، وبطولة المحترفين للكريكت، وبطولة القوارب الشراعية الحديثة، وبطولة نادي القتال، واليوم الرياضي النسائي للشركات، وبطولة إن هاوس للجمباز الإيقاعي، وسباق ويلمان الصيفي للجري، وبطولة مدارس دبي للريشة الطائرة، وتحدي الجمباز، واليوم العالمي التاسع لليوغا، وسباق وافي الصيفي للجري، وبطولة المصارع الحرة، وبطولة المشاهير للكريكت، وفعالية المشي من أجل الصحة النفسية الإيجابية للأطفال، وبطولة الكريكت لألعاب مدارس دبي، وسبي الجري الليلي في حي دبي للتصميم، وبطولة الرياضات الالكترونية في إكسبو، وبطولة أقوى رجل في الإمارات، وبطولة ستامينا للجمباز الفني، وبطولة دبي لألعاب القوى.

• 70 فعالية رياضية دولية ومحلية خلال الشهر الجاري.