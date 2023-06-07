«الشارقة» يجدد الثقة بمدربي كرة اليد ولاعبيها

كشف عضو مجلس إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة، المشرف على لعبة كرة اليد، جاسم محمد، عن تجديد الثقة بجميع الأجهزة الفنية لكرة اليد في كل المراحل السنية، بما فيها الفريق الأول للموسم الجديد 2023-2024، والتجديد لكل اللاعبين، بمن فيهم الدولي التونسي مصباح الصانعي، والجزائري زهير نايم، والمصري محمود فايز من المقيدين في فئتي المقيم والمواليد.

وقال جاسم لـ«الإمارات اليوم»، إن «تجديد الثقة بكل الأجهزة الفنية، وعناصر الفريق الأول من جهاز فني ولاعبين، يعود إلى سعي إدارة الألعاب الجماعية للحفاظ على الاستقرار الفني، والمكتسبات والإنجازات غير المسبوقة التي حققتها فرق اليد بالنادي، سواء بحصد الرجال خماسية غير مسبوقة بالهيمنة على جميع ألقاب الموسم، أو حصد فرق المراحل السنية ثمانٍ من أصل تسع بطولات كانت متاحة بالموسم».

وأضاف: «تربطنا علاقة وطيدة مع المدرب التونسي سامي السعيدي، أحد الأسماء المعروفة في كرة اليد الإفريقية والعربية، الذي أكمل المهمة بنجاح منذ تسلمه منتصف الموسم مهام قيادة الفريق خلفاً لمدربنا السابق سفيان حيواني، خصوصاً أن السعيدي قاد رجال (الملك) لإضافة لقبي بطولتي الدوري وكأس رئيس الدولة نحو إكمال الخماسية التاريخية، بعد أن حصد الفريق ألقاب (السوبر الإماراتي) وكأس الإمارات وكأس نائب رئيس الدولة تحت قيادة سفيان».

وعن الاستحقاق الآسيوي، قال: «فور انتهاء الموسم تم وضع الخطوط العريضة لمراحل إعداد الفريق محلياً وخارجياً، تجنباً لتكرار الوقوع تحت ضغط الأحمال البدنية العالية، جراء كثرة المشاركات الخارجية، والتركيز بصورة أكبر على البطولة الآسيوية التي سبق لنا فيها حصد الميدالية البرونزية في مناسبتين عامي 2018 و2019 في كل من كوريا الجنوبية والكويت».

• 13 لقباً من أصل 14 ظفرت بها فرق اليد في نادي الشارقة خلال الموسم المنصرم.

■ إنجازات فرق الشارقة في موسم 2023-2022