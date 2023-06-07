مدربو صربيا وهولندا يهيمنون على دوري المحترفين

شهدت استعدادات أندية دوري المحترفين للموسم المقبل تغييرات عديدة على مستوى المدربين، إذ حسم أكثر من نادٍ هوية المدرب الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل، بينما كانت النقطة الأبرز هي هيمنة مدربين من صربيا وهولندا على اختيارات إدارات الأندية، متفوقين على مدربي أميركا الجنوبية.

وارتفع عدد المدربين الصرب في أندية المحترفين إلى ثلاثة قابلين للزيادة، بعدما أعلن نادي الوصل تعاقده مع ميلوش ميلويفيتش، ليقود الفريق في الموسم المقبل، خلفاً للمدرب الأرجنتيني خوان بيتزي الذي رحل نهاية الموسم المنصرم.

من جهته أبقى النصر على المدرب الصربي غوران توفيغدزيتش في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما قاد - في الموسم الماضي - عجمان إلى تحقيق نتائج غير مسبوقة في تاريخ «البرتقالي»، قبل أن يتجه لخوض تجربة جديدة مع «العميد» الذي أنهى خدمات المدرب الكرواتي غوران توميتش.

وعلى الدرب نفسه، سار بطل الدوري شباب الأهلي الذي رأت إدارته أن المدرب الصربي هو الأفضل لخلافة البرتغالي ليوناردو جاريم، الذي اتفق على تدريب الريان القطري، بعد قيادته «فرسان دبي» للفوز بدرع الدوري للمرة الثامنة في تاريخه، إذ أكدت وسائل إعلام صربية أن شباب الأهلي أكمل اتفاقه مع المدرب ماركو نيكوليتش، ليكون أول مدرب صربي يقود الفريق طوال تاريخه.

وفي المقابل ذكرت وسائل إعلام صربية أن بني ياس مهتم بالتعاقد مع المدرب الصربي ميلان راستافاك، بدلاً من الروماني دانييل ايسايلا الذي انتهى عقده مع الفريق نهاية الموسم الأخير.

من جانبه أعلن بطل دوري الدرجة الأولى، نادي حتا، تعاقده مع المدرب الصربي زيلكو ماركوف ليقود الفريق في النسخة المقبلة من دوري المحترفين.

واستعانت كرة الإمارات بالعديد من المدربين الصرب على مدار تاريخها الطويل، إذ سبق وقاد المنتخب المدرب اليوغسلافي تاديتش، قبل انفصال يوغسلافيا إلى «صربيا وكرواتيا وسلوفينيا والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود وجمهورية مقدونيا».

كما سبق وقاد «الأبيض» الصربي إيفان يوفانوفيتش. وفي الموسم الماضي ظهر المدربان الصربيان ألكسندر فيلسوفيتش ونيبوشا مع الظفرة، وزوارن مع دبا الفجيرة، وأقيلوا ولم يكملوا الموسم.

في المقابل تكرر الأمر نفسه بالنسبة إلى المدربين الهولنديين، بعدما أعلن نادي العين تعاقده رسمياً مع المدرب الهولندي ألفريد شرودر، ليتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم في النادي الموسم المقبل (2023-2024)، بينما وجّه النادي الشكر للأوكراني سيرجي ريبيروف، على الفترة التي عمل فيها مدرباً للعين خلال الموسمين الأخيرين.

وحافظ الجزيرة على ارتباطه بالمدربين الهولنديين، بعدما أعلنت إدارة النادي اتفاقها مع المدرب فرانك دي بور، لقيادته بداية من الموسم المقبل، عقب استغناء «فخر أبوظبي» عن الهولندي مارسيل كايزر، الذي انتهى عقده بختام الموسم المنصرم، دون أن يعرض عليه التجديد.

وأصبح فرانك دي بور خامس مدرب هولندي يقود فريق الجزيرة منذ 2016، بعد هينك تين كات، ومارسيل كايزر (ولايتان)، وداميين هيرتوغ ويورغن ستريبل.

من جانبه تم ترشيح مارسيل كايزر لتولي تدريب الوحدة في الموسم المقبل، ليصبح عدد المدربين الهولنديين مرشحاً أيضاً للزيادة في الموسم الجديد.

الخضيري: إدارات الأندية أصبحت أكثر خبرة في صفقات المدربين

قال وكيل أعمال اللاعبين محمد عبدالرحمن الخضيري، إن إدارات أندية دوري المحترفين أصبحت أكثر خبرة في التعامل مع ملفات التعاقدات مع المدربين، لافتاً إلى أن اتجاه عدد كبير من الأندية إلى التعاقد مع مدربين من صربيا وهولندا، يعد أمراً طبيعياً لما توفره المدرستان التدريبيتان من مزايا لمتطلبات كرة الإمارات.

وأوضح الخضيري لـ«الإمارات اليوم» أن اللافت في الموسم المقبل، هو زيادة عدد المدربين القادمين من صربيا، وقال: «لا شك في أن مدرسة التدريب في صربيا مميزة ولها تاريخ كبير في الدولة وفي الدوريات الأوروبية بشكل عام، وأرى أن أبرز ما يميزها هو أنها تركز على الجوانب البدنية بشكل كبير، ما يصب في مصلحة الأندية في التعامل مع المباريات على مدار الموسم».

وأضاف: «قد تكون كلفة التعاقد مع المدرب الصربي أقل من بعض الدول الأوروبية الأخرى وأميركا الجنوبية، وهو ما يمنح أفضلية للمدربين الصرب، إلى جانب أن لديهم القدرة على الوصول إلى صيغة تفاهم مع إدارات الأندية حول متطلبات كل فريق، دون أن يفرض المدرب رأيه بشكل تعسفي».

وتابع: «المدرب الصربي أثبت - من خلال التجارب السابقة - قدرته على فهم عقلية اللاعب الإماراتي، وهو ما يساعده على النجاح بشكل كبير».

في المقابل أكد الخضيري أن التعاقد مع مدربين من هولندا أمر منطقي، لما شهدته التجارب السابقة من نجاحات جيدة جداً. وقال: «تتميز مدرسة التدريب الهولندية بأنها تعتمد على العلم والتقنيات الحديثة، وهو أمر أيضاً تعتمد عليه بعض الأندية في الدولة، ويتماشى مع سياساتها».

المدربون الصرب والهولنديون:

العين: الهولندي شرودر

الجزيرة: الهولندي دي بور

الوصل: الصربي ميلوش

النصر: الصربي غوران

حتا: الصربي زيلكو