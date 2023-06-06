«دبي الرياضي» يستعرض دور التكنولوجيا في تطوير المواهب

نظم مجلس دبي الرياضي ورشة عمل بعنوان «تكنولوجيا تحليل الأداء لاستقطاب وتطوير المواهب في كرة القدم» في إطار تطوير الكوادر الوطنية العاملة في الأندية وشركات كرة القدم، إذ تركزت الورش التي حضرها مختصون عالميون، حول دور التكنولوجيا في تغيير مستقبل كرة القدم وتعزيز قدرة الأندية والأكاديميات على انتقاء وتطوير المواهب في كرة القدم وتكوين شخصيتها الرياضية والعلمية.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان أمس إن ورشة التكنولوجيا قد انعقدت بحضور المديرين والمدربين من أندية وأكاديميات دبي من القطاعين الحكومي والخاص، كما شارك فيها عبر تقنية الفيديو العديد من مدربي الأكاديميات من داخل الدولة وكذلك مشاركون من ثماني دول عربية، الذين استمعوا إلى شرح واف واستعراض نماذج وتجارب عملية من المحاضرين المشاركين في الورشة وهم: المهندس عمر المصري المدير العام لشركة «تالنت سبورت» الرياضية، ود. ستيف باريت، مدير علوم الرياضة والابتكار في شركة «بلاير ميكر» وأخصائي علوم الرياضة سابقاً في نادي هال سيتي، والمدرب السابق المختص في الأداء البدني للسيدات تحت 18 سنة لدى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وكذلك د. مايكل كينغ من الاتحاد الأسكتلندي لكرة القدم، المحاضر في الأداء الرياضي في جامعة غرب أسكتلندا، والحاصل على ماجستير في برنامج التدريب الرياضي، إضافة للباحثة العلمية نعومي ماهيل، باحثة الدكتوراه في جامعة ليدز بيكيت، ومديرة مشروع المتطلبات المحلية للعبة كرة القدم بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وأخصائية البحوث في مجال النخبة في كرة القدم النسائية.