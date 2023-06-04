منتخب الجودو يحقق برونزية الجائزة الكبرى في طاجيكستان

توّج منتخب الإمارات للجودو بميدالية برونزية في افتتاح بطولة الجائزة الكبرى للجودو، التي تقام في دوشانبي عاصمة طاجيكستان. وتأتي مشاركة المنتخب ضمن برنامج مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024. ومع ختام اليوم الأول، تتصدر ثلاثة منتخبات الترتيب العام بذهبية واحدة، هي طاجيكستان وأوزبكستان وسلوفينيا، بينما احتل منتخب الإمارات المركز الأول على مستوى الدول العربية المشاركة، والسابع في الترتيب العام. وحققت البرونزية نجمة المنتخب بشرات في وزن 52 كغم للسيدات. وتشهد الجولة الختامية في الوزن الثقيل مشاركة لاعب المنتخب أرام بوزن تحت 90 كغم، حيث يواجه البحريني ماريف سليم، فيما يتواجه لاعب المنتخب معروف في وزن فوق 100 كغم مع بطل طاجيكستان رحمان منصور.