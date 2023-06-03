مفاجأة.. جارديم يفاوض مجموعة لاعبين من شباب الاهلي لصالح ناديه الجديد

علمت "الإمارات اليوم" أن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم تواصل مع عدد من اللاعبين المواطنين والأجانب في شباب الأهلي للالتحاق معه في وجهته المقبلة.

وأبدى مدرب "فرسان دبي" السابق المتوج بطلاً لدوري المحترفين رغبته في استقطاب عدد من اللاعبين المواطنين والأجانب الذين لعبوا تحت قيادته في الموسم المنصرم وتألقوا مع الفريق بشكل لافت.

ورغم استقرار شباب الأهلي على عدم تمديد عقد المدرب البرتغالي مع الفريق، ولكن مدرب موناكو السابق موجود في دبي، قبل توقيع العقد مع فريقه المقبل.

يذكر أن جارديم انتهى عقده مع شباب الأهلي بنهاية الموسم بعدما قاد الفريق إلى تحقيق لقب دوري أدنوك للمحترفين للمرة الأولى منذ سبع سنوات، ليحقق "فرسان دبي" اللقب للمرة الثامنة في تاريخه.