بداية قوية لمنتخب الجودو في بطولة «دوشانبي غراند بري»

استهل المنتخب الوطني للجودو مسيرته في بطولة «دوشانبي غراند بري» في طاجيكستان بقوة، من ذلك تحقيق لاعبات المنتخب أكثر من انتصار، في الأدوار الأولى، حيث تأهلت اللاعبة باتسو إلى المباراة الحاسمة على برونزية وزن (تحت 57 كغم).

وتغلبت باتسو على بطلة طاجيكستان جولندرافا في الدور التمهيدي، ثم على البطلة الأميركية ماريا هولغوين في الدور الثاني، وخسرت في دور الثمانية أمام بطلة إيطاليا المصنفة الأولى كاباني دياس، لتتأهل باتسو إلى مباراة الميدالية البرونزية أمام الصينية كاي يو.

وفي وزن (تحت 52 كغم)، فازت بشيرة على بطلة أوزباكستان جورافيا بعد تمديد وقت المباراة، لكنها خسرت أمام الصينية زهو يونغ في دور الثمانية.

وفي وزن (تحت 66 كغم) خسر لاعب المنتخب نارمند أمام بطل بريطانيا فرير مايكل، بعد مباراة متكافئة. وتواصل البطولة فعالياتها خلال اليومين المقبلين في دوشانبي عاصمة طاجيكستان. وتأتي البطولة في إطار برنامج المنتخب الذي يواصل طريق التأهل لأولمبياد باريس 2024.