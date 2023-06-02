سلبيات دوري «الهواة».. توقيت المباريات وضعف النقل التلفزيوني والبنية التحتية

عدّد رياضيون، بينهم إداريون ومراقبون، جملة من الإيجابيات التي تم تسجيلها في الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى لأندية «الهواة»، لكنهم قالوا أيضاً إن «الموسم شهد أيضاً سلبيات كانت مؤثرة». وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «إن من أبرز الإيجابيات النجاح الذي حققه المدربون المواطنون، وارتفاع المستوى الفني في كثير من المباريات»، بينما طالبوا بدراسة عدد من الأمور السلبية، كونها تحتاج إلى مراجعة قبل انطلاق الموسم المقبل، ومنها توقيت المباريات، وعدم وجود راحة كافية للاستشفاء، وغياب النقل التلفزيوني لمعظم مباريات الدوري، بجانب غياب الحوافز، والحاجة إلى بنية تحتية متطوّر للأندية من ملاعب وإنارة وغيرها.

وبرز خلال الموسم مجموعة من المدربين المواطنين، منهم مدرب التعاون بدر طبيب، ومدرب سيتي محمد علي البلوشي، ومدرب حتا الدكتور عبدالله مسفر، ومدرب الإمارات محمد جلبوت، إضافة إلى مدرب الفجيرة محمد الحوسني.

الفلاحي: موسم استثنائي

قال رئيس نادي سيتي، سلطان الفلاحي، إن «الموسم الماضي كان استثنائياً بنجاحاته الكثيرة، لكن رغم ذلك لابد من مراجعة بعض الجوانب السلبية لتحقيق المزيد من المكاسب مستقبلاً».

وتابع: «إيجابيات الموسم الماضي كانت أكثر من سلبياته، ما يعكس نجاحه بشكل استثنائي، ويعد بمواسم جيدة مقبلة». وأكمل: «نجاح المدربين المواطنين بقيادة الفرق التي درّبوها لتحقيق نتائج إيجابية كان أمرا مميزاً، منها أن فريقي الصعود حتا والإمارات تأهلا بقيادة الدكتور عبدالله مسفر، ومحمد بن جلبوت».

وأضاف: «تطور المستوى الفني للمباريات، وبقاء المنافسة على الصعود والهبوط حتى الجولة قبل الأخيرة يعدان من أهم الإيجابيات، لكن استمرار المباريات من دون توقفات للراحة أرهق اللاعبين والمدربين، لذلك لابد من جدولة إقامة المباريات، بحيث تتمتع الفرق بفرص للراحة البدنية والاستشفاء، كما أن عدم انتظام النقل التلفزيوني وقلة عدد المباريات التي يتم بثها بشكل مباشر، أضعف من القيمة الفنية للدوري، وهما نقطتان تحتاجان للدراسة وإيجاد الحلول المناسبة لهما».

البدواوي: الحاجة إلى بنى تحتية متطوّرة

في جانب متصل، قال المدير التنفيذي لنادي حتا، علي عبدالله البدواوي، إن «الموسم الماضي كان ناجحاً ومميزاً قياساً بمواسم سابقة، لكن بعض السلبيات استمرت ولم تتم معالجتها، وقد أثر ذلك في المستوى الفني للفرق والمباريات». وأكمل: «أرضيات كثير من الملاعب غير صالحة لخوض المباريات، وتسببت في حدوث إصابات للاعبين، ما قاد إلى أن تخسر الأندية جهود لاعبين مهمين، إضافة إلى الإنارة الضعيفة، وبالتالي هنالك حاجة ملحة إلى تطوير البنى التحتية، وحل هذه المشكلات قبل انطلاق الموسم المقبل».

وشدد على أن غياب الحوافز المالية، وضعف قيمة الجوائز المقدمة للبطل والوصيف وأفضل اللاعبين والمدربين والإداريين، نقطة مهمة بحاجة إلى دراسة وإيجاد البدائل الإيجابية، وقال إن «مكافأة بطل الدوري مليون درهم، والوصيف نصف مليون تعتبر غير مجزية». ووصف نجاح المدرب المواطن بأنه علامة فارقة، وأن زيادة عدد الفرق إلى 17 رفع من عدد المباريات، وأسهمت في اكتشاف لاعبين مميزين، ما يدعو إلى تسويقها بشكل أفضل، حتى تستفيد الأندية من الرعاية المالية وتطور من ميزانياتها.

الحمادي: الإيجابيات أكثر

قال المحاضر الدولي في اتحاد الكرة والخبير الفني، عمر الحمادي، إن «إيجابيات الموسم الماضي أكثر من سلبياته، ما يدعونا إلى التفاؤل بمستقبل واعد لأندية الدرجة الأولى بأن تسهم في تطور جديد للكرة الإماراتية»، مبيناً أن استمرار التنافس على الصعود حتى الجولة قبل الأخيرة من الدوري، يعكس قوته، وأن ظهور لاعبين مواطنين صغار أمر يبشر بمستوى مميز لدوري الدرجة الأولى، وأن يكون خير داعم لكرة الامارات. وتابع: «ساهم الموسم الماضي في إعادة اكتشاف بعض لاعبي الخبرة لأنفسهم من جديد، مثل راشد عيسى مع حتا، وأحمد الياسي مع الإمارات، ويعقوب الحوسني مع دبا الحصن، ومايد راشد مع الفجيرة، ولاعبين آخرين، كما أن الموسم كشف أنه لا توجد مباريات سهلة، ولا نتائج كبيرة والدليل تحقيق فرق سيتي وغلف إف سي ومصفوت ومسافي نتائج إيجابية أسهمت في قوة المنافسات.

وعن السلبيات، قال: «إن هناك حاجة إلى مراجعة عدد اللاعبين الأجانب والمقيمين في الأندية، وأيضاً إعطاء الثقة للمدربين المواطنين بشكل أكبر».

■ إيجابيات الموسم المنصرم لدوري الدرجة الأولى

1- نجاح ودور مؤثر للمدرب المواطن.

2- اكتشاف لاعبين مميزين من المواطنين والمقيمين.

3- زيادة عدد المباريات وارتفاع المستوى الفني.

4- نجاح تجربة الأندية الخاصة في إثراء المنافسات.

5- دخول أندية جديدة للمنافسة.

6- استعادة لاعبين دوليين سابقين لمستواهم.

7- بروز لاعبين مواطنين موهوبين.

■ السلبيات

1- عدم وجود راحة كافية للاستشفاء بين جولة وأخرى.

2- توقيت بعض المباريات لا يناسب الجمهور.

3- عدم متابعة لاعبين مواطنين موهوبين من قبل بعض مدربي المنتخبات.

4- ضعف التغطية التلفزيونية لعدد كبير من المباريات.

5- عدم تمتع معظم الفرق بالرعاية التجارية، ما أثر في إيراداتها المالية.

6- غياب الحوافز المالية، ومنها مكافآت البطل والوصيف.

7- بنية تحتية ضعيفة من غياب إنارة، وعدم صلاحية أرضيات بعض الملاعب.