لجنة انتخابات «الأولمبية» تناقش مشروع لائحة الإجراءات الانتخابية

استهلّت اللجنة المكلّفة الإشراف والتحضير لانتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية أعمالها الإثنين الماضي، بمقر اللجنة بدبي لبحث ومناقشة آليات العمل خلال المرحلة المقبلة، حتى إجراء الانتخابات خلال 90 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية.

واجتمعت اللجنة الانتخابية برئاسة المستشار عمر محمد ميران، وحضور كلّ من الأعضاء، المستشار محمد عبدالعزيز المعمري، والمستشار حسن المرزوقي، وذلك عقب اعتمادها من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية في اجتماعها غير

العادي الذي عقد الأربعاء الماضي. وشهد الاجتماع مناقشة مشروع اللائحة الإجرائية لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية للفترة الأولمبية 2021– 2024، وفقاً لأحكام النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية، على أن يتم الانتهاء من إعداد واعتماد اللائحة الانتخابية من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية.

وأكد المستشار عمر ميران أن اللجنة ستعمل على تطبيق أفضل الممارسات المتعارف عليها في إدارة انتخابات المؤسسات والجهات الرياضية، وفقاً للائحة الإجرائية التي سيتم اعتمادها قريباً، وستضم جميع الخطوات والإجراءات المتبعة في سير العملية الانتخابية.