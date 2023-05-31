الصربي نيكوليتش مدرباً لشباب الأهلي لمدة موسم

أكدت وسائل إعلام صربية تعاقد شباب الأهلي رسمياً مع المدرب الصربي ماركو نيكوليتش ليتولى تدريب "فرسان دبي" بداية من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "سبورت كلوب" أن شباب الأهلي أكمل إجراءات العاقد مع نيكوليتش بعقد يمتد لمدة موسم واحد فقط.

وأشارت إلى أنه رغم اتفاق المدرب الصربي مع دينامو موسكو الروسي قبل أسبوعين ولكن عرض شباب الأهلي حول وجهته نحو الدوري الإماراتي، لافتة إلى أنه كان لديه عروض أخرى من بارتيزان بلغراد الصربي ومن الدوري البلجيكي.

وأوضحت أن عقب توقيع العقد في دبي توجه إلى العاصمة المجرية بوادبست لمشاهدة مباراة روما الإيطالي وإشبيلية الإسباني في نهائي الدوري الأوروبي بصفته أحد المدعوين من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.