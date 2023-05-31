«عمومية» اتحاد الكرة تعتمد تعديلات في لوائح الانتخابات.. وتُبقي على اللجان القضائية

اعتمد اتحاد كرة القدم خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، أمس، برئاسة عبدالله الجنيبي، القائم بأعمال رئيس الاتحاد، ومشاركة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، عبر تقنية الاتصال المرئي، بعض التعديلات على النظام الأساسي ولائحة الانتخابات.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي، إنه تم خلال الاجتماع، اعتماد بعض التعديلات على النظام الأساسي ولائحة الانتخابات واعتماد استمرار العمل باللجان القضائية والتحكيمية، إضافة إلى تأكيد ضمان استمرارية عمل لجنة الانتخابات ولجنة الاستئناف على الانتخابات.

يذكر أن هذه الجمعية تأتي في إطار التحضير لعقد الجمعية العمومية المرتقبة لانتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة، في أعقاب استقالة الشيخ راشد بن حميد النعيمي من رئاسة الاتحاد بعد تعيينه نائباً لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

وحدد اتحاد الكرة خلال اجتماع سابق له، عقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال 90 يوماً، وفقاً للنظام الأساسي لاتحاد الكرة.

وأضاف بيان اتحاد الكرة أن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، استعرض فيه الأمين العام لاتحاد الكرة محمد هزام الظاهري، جدول الأعمال والمناداة على الحضور من أجل التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وقام الأعضاء بالتصديق على جدول الأعمال.

وفي كلمته خلال الاجتماع توجه عبدالله ناصر الجنيبي القائم بأعمال رئيس الاتحاد، بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على دعمها غير المحدود لكرة القدم والرياضة بشكل عام.

وتقدم الجنيبي بالشكر الجزيل للشيخ راشد بن حميد النعيمي على جهوده التي قدمها خلال فترة ترؤسه لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وإلى سالم عبدالله الشامسي الذي اعتذر عن إكمال العمل في منصبه عضواً لمجلس الإدارة، متمنياً لهما دوام التوفيق والنجاح.

من جهته، أكد رئيس هيئة التحكيم الرياضي في اتحاد كرة القدم سابقاً الدكتور يوسف الشريف، أن النظام الحالي الخاص بانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد - وهو نظام القائمة الموحدة وليس نظام الانتخابات الفردية - يعد الأفضل، نظراً لكونها تؤدي إلى خلق نوع من التوافق بين رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، حتى لا يحدث تنافر بين مجلس الإدارة، خصوصاً أن لعبة كرة القدم تحتاج إلى هذا النوع من التوافق.

وقال الشريف لـ«الإمارات اليوم» تعليقاً على انعقاد الجمعية العمومية: «إن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة في تقديري انحصر في مسألة الانتخابات المقبلة لانتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة للدورة الانتخابية المقبلة، لكنني أتمنّى ألا تكون هناك تعديلات جذرية في النظام الأساسي لاتحاد الكرة، خصوصاً في ما يتعلق بانتخابات مجلس الإدارة لخدمة مرحلة معينة، ويفترض أن تكون نصوص اللوائح والنظام الأساسي ثابتة ومستقرة، وأن تتم عملية التكيف مع النص وليس النص هو من يتكيف مع ظرف معين».

وأشار الشريف إلى أنه بخصوص قرار الجمعية العمومية الخاص باستمرار العمل باللجان القضائية والتحكيمية في اتحاد الكرة، فإن هذا القرار يأتي بهدف تسهيل الأمور في إدارة دفة الاتحاد، والعمل على خلق نوع من الاستقرار تفادياً لحدوث أي تغييرات مفاجئة، في ظل مرحلة الانتقالات الحالية في الاتحاد.

يوسف الشريف: «أتمنى ألا تكون هناك تعديلات جذرية في النظام الأساسي لاتحاد الكرة».