الوصل يزاحم شباب الأهلي على المدرب الصربي نيكوليتش

علمت "الإمارات اليوم" أن الوصل دخل طرفاً منافسا لشباب الأهلي في المفاوضات مع المدرب الصربي ماركو نيكوليتش.

ويزاحم "الفهود" فريق شباب الأهلي الذي اقترب من التعاقد مع مدرب لوكوموتيف موسكو السابق، إذ لا يرتبط المدرب الصربي بعقد مع أي فريق حالياً.

ويعيش الفريقان أجواءً مشابهة، إذ انتهى عقد المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي ولم يتوصل إلى اتفاق بتجديد عقده مع "الأصفر"، والأمر نفسه بالنسبة إلى شباب الأهلي الذي انتهى تعاقده مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم الذي اقترب من الرحيل إلى الدوري القطري.