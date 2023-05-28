قافلة اللجنة المنظمة لسباق القفال تتجه اليوم إلى جزيرة صير بونعير

تتوجه إلى جزيرة صير بونعير، اليوم، قافلة اللجنة المنظمة لسباق القفال الـ32 للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي يقام بعد غد. ومن المنتظر أن تصل إلى جزيرة صير بونعير اليخت العتيد «زعبيل»، الذي يقل أعضاء اللجنة المنظمة والمستشفى الميداني والأطقم الطبية، وذلك تمهيداً لبدء مهمة استقبال المشاركين، واستكمال إجراءات المشاركة من خلال فحص السلامة، وتسليم النواخذة والملاك والبحارة أجهزة التتبع الخاصة بنظام الرؤية الافتراضية.

ويكتمل غداً في جزيرة صير بونعير وصول اللجنة العليا المنظمة على متن اليخت «دباوي»، وكذلك الوفد التلفزيوني التابع لمؤسسة دبي للإعلام وقنوات دبي الرياضية على متن الباخرة «الشندغة»، إلى جانب فريق الدعم اللوجستي على متن اليخت «كواترو شادو».

وينطلق السباق المرتقب، الثلاثاء، من جزيرة صير بونعير في عمق مياه الخليج العربي باتجاه خط نهاية المرحلة الأولى قبالة جزيرة القمر، ومن هناك نحو خط النهاية أمام المعلم الحضاري الكبير فندق برج العرب، حيث من المنتظر أن تبحر السفن المشاركة نحو 53 ميلاً بحرياً.

ويشهد الحدث المرتقب مشاركة 125 سفينة أكملت إجراءات التسجيل مع إغلاق باب التسجيل، الثلاثاء الماضي، حيث يعد عدد المشاركين في النسخة الحالية التي تحمل الرقم 32 ثاني أكبر عدد بعد النسخة الـ29 عام 2019، التي شهدت تسجيل الرقم القياسي في عدد المشاركين، والذي وصل إلى 131.

سباق القفال 32 يقام الثلاثاء المقبل بمشاركة 125 سفينة شراعية.