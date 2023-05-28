العبدولي يقود دبا الفجيرة في دوري الدرجة الأولى

أعلن نادي دبا الفجيرة من خلال حسابه الرسمي في «تويتر»، أمس، عن تجديد تعاقده مع المدرب المواطن حسن العبدولي لقيادة الفريق في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، تثميناً للجهود التي بذلها في الموسم الماضي لدوري أدنوك للمحترفين.

وتعتبر مهمة العبدولي هي الأولى له في دوري الدرجة الأولى بعد أن درب الوصل والمنتخب الأولمبي في مواسم سابقة، وكان العبدولي قريباً من تحقيق البقاء لدبا في دوري أدنوك للمحترفين، لولا تعادله في المباراة الأخيرة أمام الظفرة بهدف لمثله ما منح فرصة البقاء للبطائح.