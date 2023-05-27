أكاديمية «أسباير» القطرية تحتضن منافسات الجوجيتسو للمرة الأولى

أعلنت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP المتخصصة في تنظيم البطولات الدولية والعالمية، إقامة أول بطولة وطنية لها للبدلة ومن دون بدلة، في قطر بصالة أكاديمية «أسباير»، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي. وحظيت البطولة بمشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات المتميزين من جميع أنحاء العالم، ما رفع من مستوى المنافسة في البطولة، لتؤكد بذلك الرابطة التزامها بتطوير رياضة الجوجيتسو، وتعزيزها على المستويين الخليجي والعالمي، عبر توفير منصة للمحترفين لتبادل المهارات والخبرات، والتنافس بروح رياضية عالية.

وشهدت البطولة حضور الشيخ ناصر بن نواف آل ثاني، والشيخ علي بن جاسم آل ثاني، والشيخ فهد آل ثاني، وناصر فهد الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم فيفا – قطر 2022، الذين حضروا لمتابعة المنافسات ودعم اللاعبين المشاركين وقاموا بتسليم الجوائز وتتويج الأبطال الفائزين بالميداليات، وتكريم الأندية الحاصلة على المراكز الثلاثة المتقدمة. وكانت أكاديمية «اليمينتس جي جي» البحرينية في المقدمة بحصيلة 26800 نقطة، ثم تليها أكاديمية «قطر للفنون القتالية المختلطة» برصيد 26400 نقطة، بعدها أكاديمية «فيجين بي جي جي» برصيد 23200 نقطة.

وتستعد الرابطة لإطلاق جولاتها الجديدة، إذ ستحتضن تركيا غداً البطولة الوطنية وستُقام البطولة الدولية على مدار يومين في استانا ومسكيرا وماكابا وفي اليوم

نفسه تنظم الرابطة، البطولة الدولية في براغ والبطولة الوطنية في الفلبين، حيث ستتنافس أندية الجوجيتسو وستتمتع هذه الدول بالفرصة لاستضافة اللاعبين والمشجعين من مختلف أنحاء العالم، ما سيعزز الروح الرياضية ويعمق التبادل الثقافي.

رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تنظم بطولات عديدة في تركيا وتشيكيا والفلبين.