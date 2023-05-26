كوزمين يكشف غياب 3 نجوم عن نهائي كأس الرابطة

أكد مدرب الشارقة الروماني أولاريو كوزمين جاهزية فريقه الشارقة للقاء العين غدا السبت في المباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين" كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وذلك على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في ابوظبي ، مشيرا إلى أن هدف فريقه الفوز في المباراة هو الفوز بلقب البطولة، مشددا على أنه بالنسبة له شخصيا فإن البطولة مهمة جدا وأن كل بطولة يفوز فيها الفريق تعد مهمة بالنسبة لهم

وكشف مدرب الشارقة عن غياب الثلاثي ماجد حسن ومحمد عبد الباسط وخالد الظنحاني، مشيرا إلى أن التمرين الأخير للفريق اليوم الجمعة سيحدد إمكانية مشاركة كايو ودجانيني والكاسير.

وقال كوزمين خلال المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة نهائي كأس الرابطة “ يجب احترام جميع البطولات كما يجب علينا في الشارقة محاولة الفوز بلقب هذه البطولة طالما أن الفريق تأهل للمباراة النهائية ".

وأشار مدرب الشارقة إلى أنه بعد تقلص حظوظ الفريق في المنافسة على لقب الدوري قام بمنح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين في المشاركة في الدوري وأن اللاعبين الذين شاركوا قدموا أداء جيدا .