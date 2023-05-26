«دبي لأصحاب الهمم» يدشن الخطة الترويجية لمونديالي السلة و«رفعات القوة»

دشن نادي دبي لأصحاب الهمم خطته الترويجية والتسويقية لبطولتي العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة، التي تنطلق في التاسع من يونيو المقبل، وبطولة العالم لرفعات القوة التي تقام في أغسطس المقبل. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة المنظمة، برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، في فندق العنوان، حيث تم توقيع شراكة مع أكاديمية «إن أف إل افجس الرياضية» لتسويق البطولتين بحضور آصف علي شودري رئيس مجموعة «إن أف إل للاستثمار»، وعدد من مشاهير التواصل الاجتماعي.

وأكد بالرقاد أن إطلاق الخطة التسويقية الأولى لبطولتي العالم تأتي ضمن استراتيجية النادي لتقديم نسختين مميزتين للسلة ورفعات القوة، مبيناً أن البطولتين ستشهدان زخماً تسويقياً وإعلامياً كبيراً. وقال: «تكامل الجهود بين النادي والمؤسسات والشركات الخاصة، يصب في مصلحة «أصحاب الهمم» في مجال الترويج والتسويق حتى تحقق البطولتان الأهداف المنشودة».

وأشار إلى أن القيادة الرشيدة ظلت توجه دائماً بدعم أصحاب الهمم، وتوفير كافة سبل الارتقاء بقدراتهم ومواهبهم في كل المجالات، وترفع دائماً شعار تمكين «أصحاب الهمم» ليكتمل اندماج المجتمع مع بعضه بعضاً، وقال: نسعى جميعاً إلى تعزيز هذه الرؤية وفق الاستراتيجية الموضوعة، ما يمثل دافعاً كبيراً لأصحاب الهمم من أجل السير على طريق النجاحات وعدم التفريط في المكتسبات التي تحققت، وصولاً إلى الغاية المبتغاة. من ناحيته قال شودري: «استضافة الإمارات كأول دولة عربية وشرق أوسطية لبطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة، مصدر فخر واعتزاز، ونتطلع لحدث استثنائي في دبي التي عودتنا على التميز دائماً».

دبي تستضيف كأس العالم لسلة الكراسي المتحركة في يونيو، ومونديال «رفعات القوة» في أغسطس.