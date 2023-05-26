مدرب الجزيرة كايزر ينتقل لتدريب «بطل الدوري الهولندي»

ذكرت وسائل إعلام هولندية أن فينورد دخل في مفاوضات مع المدرب مارسيل كايزر، عقب إعلانه الرحيل عن الجزيرة بنهاية الموسم الحالي. وقالت صحيفة «أول فوتبول» إن فينورد استسلم لمفاوضات توتنهام مع المدرب أرني سلوت، مشيرة إلى أن بطل الدوري الهولندي وصل إلى حالة اقتناع بأنه في طريقه لخسارة خدمات مدربه عقب نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت أن «السبيرز» وصل إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات مع المدرب البالغ من العمر 44 عاماً، مشيرة إلى أن النادي اللندني سيضطر إلى دفع ستة ملايين جنيه إسترليني، وهو شرط براءة ذمة، حتى يتمكن من التعاقد مع المدرب الهولندي، مبينة أنه قد يتم الإعلان بشكل رسمي عن التعاقد معه خلال الأيام المقبلة.

في المقابل، أكدت أن فينورد بدأ البحث عن بديل للمدرب أرني سلوت، مبينة أن مارسيل كايزر ضمن أبرز الأسماء التي يسعى للتعاقد معها النادي الهولندي.

يذكر أن كايزر أنهى مسيرته مع الجزيرة عقب أربعة مواسم قاد فيها الفريق، إذ قدم «فخر أبوظبي» مستويات رائعة تحت قيادته، وحقق لقب الدوري في موسم 2020-2021.