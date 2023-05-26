البدواوي: نجاحات حتا لم تقتصر على الصعود.. المراحل السنية والبنى التحتية حاضرة بقوة

شدّد رئيس مجلس إدارة نادي حتا علي محمد البدواوي، على أن إنجازات «الإعصار» لم تقتصر على الفريق الأول، مؤكداً أنها أسهمت في بناء ركائز قوية لمستقبل مفعم بالمكاسب والنتائج الإيجابية في جميع الجوانب بفضل الدعم اللامحدود الذي يحظى به الفريق من رئيس النادي الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، ومتابعة ودعم مجلس دبي الرياضي.

وقال البدواوي لـ«الإمارات اليوم»: إن «طموح الفريق في الموسم المقبل مواصلة العطاء المميز وتحقيق أفضل النتائج للاستمرار في دوري أدنوك للمحترفين لمواسم عدة، وأن يظهر الإعصار نداً قوياً في المباريات جميعها».

وأوضح: «لم تقتصر المكاسب والإنجازات على الصعود واللعب في دوري المحترفين في المواسم الـ10 الماضية، على الرغم من أنها تُعد من أبرز الإنجازات إلا أن إدارة النادي نجحت في رسم سياسة عمل استراتيجية مكنته من تحديث البنى التحتية للنادي بشكل مميز، فضلاً عن نجاحات أخرى في جميع الألعاب الرياضية إضافة إلى المراحل السنية التي تمكنت فرقها من تحقيق نتائج مرضية في الكثير من المواسم». وتابع: «نفتخر بأن جميع مناسبات الصعود الحالية والسابقة تمت بإشراف مدربين مواطنين وهما الدكتور عبدالله مسفر في الصعود الحالي والمدرب وليد عبيد في موسمي 2016 و2021، ما يعكس الدور المحوري الذي يلعبه المدرب المواطن في الإنجازات التي نجح خلالها حتا في السنوات الماضية، كما نفتخر برفد المنتخبات الوطنية للمراحل السنية للناشئين والشباب بلاعبين مواطنين موهوبين، وهذه الإنجازات وغيرها هي ثمرة جهود أسرة النادي خلال الفترة الماضية وأهدافنا أكبر من ذلك، إذ يبحث مجلس إدارة النادي تحديث خططه لطموحات أكبر».

وأكمل: «تألق الإعصار في كأس رئيس الدولة ووصل إلى الدور نصف النهائي وكان رقماً صعباً في الكثير من المباريات التي ظهر بها بشكل فني مميز يُضاف إلى سلسلة نتائجه المميزة».

وختم: «النادي نجح في الألعاب الجماعية والفردية وحقق ثلاث بطولات لفريق شباب الطائرة، وفي ألعاب القوى التي تحافظ على مكاسبها بشكل سنوي وأبرزها في بطولة العموم والناشئين لكأس رئيس الدولة، وفريق الأشبال الذي حاز بطولة كأس نائب رئيس الدولة أخيراً».