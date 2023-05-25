أحمد بن محمد يشيد بدعم «العمومية» لبرامج اللجنة الأولمبية وتحفيز مبادراتها

أشاد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بالإسهامات الجليلة والأثر الإيجابي الكبير للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية، التي وصفها بأنها تعتبر بمثابة السلطة التشريعية للجنة، انطلاقاً من دورها في تحديد الأطر العامة، واعتماد السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بالارتقاء بمختلف عناصر الحركة الأولمبية، سواء على مستوى الاتحادات أو الرياضيين.

وقال سموه إنه منذ تأسيس اللجنة الأولمبية الوطنية عام 1979، كانت الجمعية العمومية خير داعم ومحفز لجميع برامج ومبادرات اللجنة التي ما كانت لتتحقق لولا إيمان القيادة الرشيدة بأهمية الرياضة، ودورها في تقدُّم الدول وازدهارها، وحرص الجمعية العمومية على إنجاح هذه المسيرة، وما تجنيه اللجنة من مكتسبات نوعية في مسيرة تمثيل دولة الإمارات في كبرى المحافل والاستحقاقات الرياضية الدولية.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه أمس، اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية، وتضمن جدول الأعمال العديد من البنود المهمة، منها المصادقة على النظام الأساسي، واعتماد اللجنة الانتخابية المشرفة على انتخابات اللجنة الأولمبية، عقب قرار مجلس الإدارة شهر مارس الماضي، بضرورة عقد انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية حسب الإجراءات المتبعة.

ووجه سموه خلال الاجتماع التهنئة إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بمناسبة تسميته نائباً لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، متمنياً له دوام التوفيق والسداد لخدمة رياضة الإمارات، وإعلاء رايتها في مختلف المحافل الرياضية. وحضر الاجتماع الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، نائب رئيس اللجنة رئيس المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، والمهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية للشؤون الإدارية والمالية، إضافة إلى أعضاء الجمعية العمومية للجنة.

وتضم اللجنة الانتخابية المُكلّفة الإعداد والتحضير والإشراف على انتخابات اللجنة الأولمبية، التي ستعقد خلال 90 يوماً من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية، كلاً من المفتش القضائي عمر ميران، رئيساً، وعضوية: المقدم محمد المعمري بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والمستشار حسن المرزوقي.

وشهد الاجتماع الموافقة على تكليف اللجنة الانتخابية إعداد اللائحة الإجرائية لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية 2021–2024، وفقاً لأحكام النظام الأساسي للجنة، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للجنة، على أن يتم الانتهاء من إعداد واعتماد اللائحة الانتخابية من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية خلال (30) يوماً كحد أقصى.

ويضم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وفقاً للنظام الأساسي الجديد، 17 عضواً بمجلس الإدارة، منهم 9 أعضاء من الاتحادات الأولمبية، وعضو واحد من الاتحادات غير الأولمبية، وممثل عن لجنة الرياضيين الأولمبيين، وآخر عن لجنة المرأة، إضافة إلى 4 أعضاء من ترشيح سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

وعقب انتهاء جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، طرح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، على أعضاء الجمعية العمومية، إضافة نائبين لرئيس اللجنة الأولمبية، نظراً لطبيعة الممارسات التي تنفذها اللجنة، سواء كانت الفنية أو التشغيلية، والحجم الكبير من المشاركات التي ستخوضها في الفترة القادمة، حيث تمت الموافقة على مقترح سموه، بعد تصويت الأعضاء، على أن يتم إرساله للجنة الأولمبية الدولية، واعتماده بصورة نهائية.

وتم عقد اجتماعي الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية رقم (45–46)، واعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق (44)، والتقرير الأولمبي العام للّجنة لعام 2021، والحساب الختامي 2021-2022، وتقرير مدقق الحسابات، والميزانية التقديرية لعام 2022، والميزانية التقديرية للمشاركات 2022-2023، وبرامج وأنشطة اللجنة لعام 2023، وتقرير عن أعمال مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.

والتقطت لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عقب نهاية الاجتماع، صورة تذكارية مع مجلس شباب اللجنة الأولمبية الوطنية، الذي تم إطلاقه مؤخراً، بتوجيهات سموه، حيث يضم عدداً من الخبرات والكوادر الشابة والطموحة، التي تمتلك رؤى إبداعية وأفكاراً مبتكرة، تخدم واقع رياضة الإمارات.

• يضم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وفقاً للنظام الأساسي الجديد 17 عضواً.

• اعتماد تشكيل اللجنة الانتخابية المكلّفة إجراء الانتخابات برئاسة عمر ميران.