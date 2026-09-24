حمدان ومكتوم بن محمد يتقبّلان التعازي في وفاة أحمد بن راشد

تقبّل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، التعازي في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وذلك في ثالث أيام العزاء.

كما تقبّل التعازي إلى جانب سموهما، في مجلس زعبيل بدبي، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وقد تقبّل سموهم التعازي من جمع من الشيوخ، ومبعوثي عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين، وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وقيادات الأمن الوطني، وكبار المسؤولين وأعيان البلاد، ورجال الأعمال والتجار والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والأجنبية، وأعضاء مجلس الإدارة والجهازين الإداري والفني ولاعبي نادي الوصل الذين أعربوا عن صادق تعازيهم ومواساتهم في هذا المصاب الجلل، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.