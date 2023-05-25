تأجيل انطلاق سباق «القفال 32»

قررت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 32، المخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدما، تأجيل السباق، وذلك بناءا على تقارير الإرصاد وحالة البحر المتوقعة في الساعات المقبلة، حيث كان مقررا أن يقام السباق خلال الفترة من يوم غد وحتى الاحد المقبل. وأكدت اللجنة في تصريح صحافي أن الموعد جديد سيتم تحديده حسب معطيات الحالة الجوية وظروف البحر.

وتستعد 125 سفينة للمشاركة في سباق القفال الذي ينطلق سنويا من جزيرة صير بونعير مرورا بجزيرة القمر لمسافة تزيد عن 50 ميلا بحريا حتى خط النهاية في شواطئ دبي شواطئ دبي بالقرب من فندق (برج العرب). وقال عضو اللجنة العليا المنظمة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد عبدالله الفلاحي أن الهدف من القرار أن يقام السباق في فضل الظروف وضمانا لأمن وسلامة المشاركين خلال تنقلهم من شواطئ الدولة نحو جزيرة صير بونعير وعودتهم بأمان في يوم السباق.

وأكد أن اللجنة العليا المنظمة على تواصل وتشاور مع أهل الشأن من الملاك والنواخذة والمتسابقين لتحقيق المصلحة العامة وضمان نجاح الحدث الكبير مشيدا بحجم الأقبال على المشاركة في التظاهرة المرتقبة. وشدد على أن اللجنة ستعمل على تحديد الموعد الجديد في الساعات القادمة وسيتم إخطار النواخذة والملاك المشاركين بكافة التطورات وكذلك اعلامهم بالبرنامج الزمني الجديد في جزيرة صير بونعير واستكمال اجراءات فحص السلامة وتسلم اجهزة التتبع.

وكانت اللجنة المنظمة أغلقت أول من أمس باب التسجيل للمشاركة في السباق، بعدما إستمر التسجيل اسبوعا حيث شهدت مراحله إقبالا كبيرا من قبل الملاك والنواخذة.

من جانب آخر، شهد مقر نادي دبي البحري في الميناء السياحي اجتماعا تنسيقيا بين اللجنة العليا المنظمة ووفد رفيع من الإدارة العامة لمركز شرطة الموانئ ضم الرائد عتيقة مصبح الظاهري والملازم أول عبدالرحمن بورقيبة والملازم ثاني أحمد المرزوقي حيث ناقش الوفد مع اللجنة المنظمة الجهود المشتركة لإنجاح التظاهرة بحضور محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في النادي.

• التأجيل جاء لضمان سلامة وأمن المشاركين وبناء على الأحوال الجوية.