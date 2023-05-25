منتخب الجودو يستعد لبطولتي طاجيكستان وكازاخستان

يستعد منتخب الجودو في معسكره الداخلي بأبوظبي للسفر يوم الأول من يونيو إلى طاجيكستان للمشاركة في بطولة «دوشانبي للغراند بري» من الثاني إلى الرابع من يونيو المقبل، وبطولة «أستانا» بكازاخستان بين 16 و18 يونيو المقبل. ويترأس البعثة ناصر التميمي، الأمين العام لاتحاد الجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي، وتضم خمسة أفراد، من بينهم لاعبتان هما، بشيرا في وزن تحت 52 كغلم، وباتسو في وزن تحت 57 كغلم، بجانب ثلاثة لاعبين هم: نارمند في وزن تحت 66 كغلم، وأرام في وزن تحت 90 كغلم، ومعروف في وزن فوق 100 كغلم، ويشرف على تدريب المنتخب اللاعب الدولي السابق فيكتور. ويسعى المنتخب إلى ضمان التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، من خلال المشاركة في بطولات عدة الفترة المقبلة.