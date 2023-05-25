حسن الشيبة.. نجم إماراتي صاعد يشق طريقه إلى «سلة بلا حدود»

كشف المدير الفني لاتحاد كرة السلة، د. منير بن الحبيب، عن ترشيح اتحاد اللعبة للاعب المنتخب الوطني للشباب ونادي النصر حسن الشيبة (مواليد 2006)، للانضمام إلى معسكر «سلة بلا حدود» الذي يقام في أبوظبي من 2 حتى 5 يونيو المقبل تحت إشراف مدربين ولاعبين من الاتحاد الدولي والرابطة الأميركية لكرة السلة (NBA)، بمشاركة أفضل 50 موهبة شابة في قارة آسيا.

وقال بن الحبيب لـ«الإمارات اليوم»: «المعسكر الذي انطلق بجولاته حول العالم منذ 20 عاماً يحط الرحال في ضيافة الإمارات للمرة الأولى، في تأكيد على حرص اتحاد اللعبة على مواصلة استراتيجيته في بناء وتطوير اللاعبين ونجوم المستقبل، خصوصاً أن ترشيح الشيبة جاء بالاستناد إلى معدلات الأداء كأحد نجوم مرحلته السنية بجانب عامل الطول كلاعب ارتكاز في المنتخب وفريقه النصر».

وأوضح: «يتضمن المعسكر المقام على صالات جامعة نيويورك في أبوظبي ورش عمل لتدريب المهارات الفنية وتنمية المهارات القيادية، في فرصة سانحة أمام حسن الشيبة للسير على خطى نجوم سابقين في سلة الإمارات استفادوا من هذا المعسكر في صقل خبراتهم حين كانوا في مراحل الشباب، على غرار راشد ناصر وطلال سالم وعمر خالد وقيس عمر وخليفة خليل». وقال إن إقامة المعسكر في الإمارات تعكس الثقة التي تحظى بها سلة الإمارات من قبل الاتحاد الدولي والرابطة الأميركية (NBA).

وأضف أن «المعسكر يعتبر فرصة كبيرة للاعبين الشباب لتطوير موهبتهم وأدائهم تحت إشراف مدربين ولاعبين على أعلى مستوى، خصوصاً أنه فرصة يصعب تكرارها تحت أنظار الـ(NBA)».

واختتم: «تطوير المواهب جزء لا يتجزأ من مسؤولية متكاملة لمنظومة عمل الأندية واتحاد اللعبة، وسلة الإمارات نجحت أخيراً رغم التحديات في تقديم العديد من المواهب الشابة أمثال حامد عبداللطيف وعبدالعزيز خليفة وحسن عبدالله الذين يمثلون الدماء الشابة في المنتخب الأول، وعلينا استثمار جميع الفرص المتاحة بما يخدم هذه الاستراتيجية على صعيد الجيل الناشئ بطموح مواصلة العمل على استعادة سلة الإمارات لمكانتها الطبيعية ضمن كبار آسيا».

معسكر «سلة بلا حدود» يقام في أبوظبي من 2 إلى 5 يونيو المقبل.