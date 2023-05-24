مسفر يقود حتا في "المحترفين".. والفريق يعسكر في تركيا تحضيرا للموسم المقبل

كشف رئيس مجلس إدارة نادي حتّا، علي عبيد البدواوي، عن اتفاق النادي مع المدرب الوطني، عبدالله مسفر، للاستمرار في قيادة الفريق في دوري أدنوك للمحترفين. وكان مسفر قد نجح في قيادة حتا إلى لقب دوري الدرجة الأولى في الموسم المنصرم، وحجز بطاقة الصعود إلى "المحترفين".

وقال "البدواوي" لـ "الامارات اليوم": كان هناك اجتماع بالأمس مع المدرب الوطني عبدالله مسفر، وتم الاتفاق خلاله على كافة الأمور الخاصة باستمرار المدرب في الموسم الجديد، والتعرف على رؤيته فيما يخص احتياجات الفريق من لاعبين سواء مواطنين أو جانب، لدعم بعض المراكز في الفريق".

وأضاف البدواوي: "تم الاستقرار أيضا على إقامة معسكر الفريق الأول لكرة القدم في تركيا، تحضيرا للموسم الجديد، وجاري حاليا التنسيق بشأن موعد المعسكر وعدد المباريات الودية التي سيخوضها الفريق في تركيا".