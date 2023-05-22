علي القيسي يهزم أرنيت ويحافظ على لقب «محاربي الإمارات»

حافظ البطل الأردني علي القيسي، على لقب وزن الريشة في النسخة الدولية (42) من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، بالفوز على منافسه الكندي جيس ارنيت، فيما توّج الإيراني أمير فضلي، بلقب وزن المتوسط ضمن النسخة نفسها، والتي أقيمت على صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس. وكسب القيسي الرهان أمام خصمه ارنيت، وأحرز اللقب للمرة الثانية على التوالي، في النزال الثالث والفاصل بينهما، بعد قتال قوي ومثير حسم بقرار الحكام، بعد خمس جولات.

وحضر منافسات «النسخة الدولية»، الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان، كما حضر المنافسات وتوّج الأبطال، عبدالمنعم الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة رئيس الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعدد كبير من المسؤولين والقيادات الرياضية.

وفي بقية النزالات فاز التركي اتيلا كماز على الكرواتي كارلو كابوت بالإخضاع في وزن الخفيف، والبرازيلي اليكس داسيلفا على القيرغيزستاني علي مشاربوف بالضربة القاضية في وزن الحر، وشهد نزال السيدات فوز السويدية الين ابوبرج على الصينية دينغ مياو، بالضربة القاضية الفنية في وزن الحر.