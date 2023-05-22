العدّاء الإماراتي محمد الحساني بطل سباق دبي للجري الثلجي

اختتمت أمس، فعاليات النسخة الرابعة من سباق دبي للجري الثلجي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي وشركة ماجد الفطيم سنوياً، في قاعة سكي دبي الثلجية في مول الإمارات. وفاز العدّاء الإماراتي محمد الحساني بلقب النسخة الرابعة من السباق الذي يشكّل إضافة محورية في تعزيز جاذبية دبي وجهة مفضلة للرياضات الثلجية في المنطقة، بما تمتلكه من الإمكانات والمقومات والبنية التحتية المتطورة اللازمة لإنجاح مثل تلك الفعاليات الرياضية. وشهد السباق مشاركة واسعة من جانب نخبة من العدائين بلغ عددهم أكثر من 600 عدّاء من 55 جنسية من داخل وخارج الدولة، ضمن فئتين ولمسافة ثلاثة وخمسة كيلومترات.

وفي ختام السباق، قام سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى، بحضور ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام المجلس، وإيجنيس لحود، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم للتسلية والترفيه والسينما، ومحمد العطري، نائب رئيس مشاريع الثلج العالمية في المجموعة.

وفاز الحساني بالمركز الأول بعد إنهائه سباق 5 كيلومترات في زمن 19:19 دقيقة، متغلباً على حامل اللقب الكيني فليكس مات الثاني، وثالثاً البحريني خالد بوجيري.

وفي منافسات السيدات لخمسة كيلومترات تمكّنت الكينية آن وانجوهي من الاحتفاظ باللقب، وتلتها الرومانية جابريلا فاتو في المركز الثاني، وجاءت الأسترالية لوسي مورتون في المركز الثالث. وفي سباق ثلاثة كيلومترات (فئة الرجال) فاز ريتش زيلينسكي بالمركز الأول، تلاه فلاديمير جورباتشوف، ثم الإماراتي يعقوب عبدالله ثالثاً، وفي سباق ثلاثة كيلومترات للسيدات فازت كاريس براون بالمركز الأول، تلتها أولجا بيلوكالوفا، ثم آنا ياشكيكوفا ثالثة. وفي الفِرَق، فاز فريق «بلوك 20» باللقب، بينما حل ثانياً فريق «دازلرز»، ثم «ديزرت ستورم» ثالثاً.

• تتويج الكينية آن وانجوهي التي احتفظت بلقب السيدات لفئة 5 كيلومترات.