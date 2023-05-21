منصور بن زايد يبارك لمانشستر سيتي تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز

توجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، فوز نادي مانشستر سيتي تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الثالثة على التوالي.

وقال سموه في حسابه الرسمي على "تويتر": "نبارك لنادي مانشستر سيتي تتويجه المستحق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الثالثة على التوالي، متوجهين بخالص التهاني لجميع اللاعبين والطاقم الفني بقيادة غوارديولا ومشجعي الفريق في كل مكان متطلعين إلى مواصلة النادي إنجازاته في كافة البطولات وتعزيز مكانته بين الفرق العالمية".