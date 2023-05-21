15 ميدالية لمنتخب الجوجيتسو في «الجائزة الكبرى» بتايلاند

يواصل منتخب الجوجيتسو مسيرته الناجحة على الساحة الدولية، حيث نجح أمس، في اعتلاء الصدارة وتحقيق 15 ميدالية ملوّنة دشّن بها مشواره في بطولة الجائزة الكبرى للجوجيتسو التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك. وتنوّعت الميداليات التي تحققت بين سبع ذهبيات وخمس فضيات وثلاث برونزيات، ونجح في حصد الذهب في اليوم الأول من المنافسات كل من: بلقيس الهاشمي في وزن 45 كلغ، وحمدة الشكيلي في وزن 48 كلغ، وأسماء الحوسني في وزن 52 كلغ، وشمسة العامري في وزن 57 كلغ، وذياب النعيمي في وزن 56 كلغ، وخالد الشحي في وزن 62 كلغ، ومحمد علي السويدي في وزن 69 كلغ، فيما توّج بالميداليات الفضية كل من: عائشة الشامسي في وزن 45 كلغ، وحصة الشامسي في وزن 52 كلغ، وعمر السويدي في وزن 56 كلغ، وفهد الحمادي في وزن 69 كلغ، ومهدي العولقي في وزن 77 كلغ، بينما حققت سارة الحمادي برونزية وزن 48 كلغ، ومحمد العولقي برونزية وزن 77 كلغ، وسلطان جبر برونزية وزن 69 كلغ.

وأشاد مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو، مبارك المنهالي، بأداء لاعبي ولاعبات المنتخب الذين نجحوا في اعتلاء منصة التتويج، مؤكداً في تصريح صحافي أن «هذا الإنجاز هو نتيجة للعمل المتواصل والجهود الحثيثة للجهاز الفني واللاعبين، واستراتيجية الاتحاد في الاستثمار بقدراتهم ومواهبهم، ووضع البرامج الكفيلة بالوصول بجوجيتسو الإمارات إلى منصّات التتويج».