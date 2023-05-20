كأس رئيس الدولة للخيول العربية في ضيافة أميركا اليوم

تنطلق مساء اليوم ثانية محطات سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ30، في مضمار بيملكو العريق في مدينة بالتيمور بولاية ميرلاند الأمريكية. ويقام سباق الكأس ضمن مهرجان بريكنس ستيكس (التاج الثلاثي الأمريكي)، وتتضمن الأمسية 14 شوطاً.

وتضم قائمة المشاركين في الكأس تسعة خيول من نخبة المرابط وإسطبلات الخيل العربي الأميركية، حيث يجمع السباق أفضل خيول عربية لعامي 2018 و2022 وهي «كويك ساند» بطل الكأس في 2018، و«دايموند جيم» بطل سباقات الخيول العربية في أميركا لعام 2022، ويعودان للمالك بيتي جيه وجوزيف جيلز، وتحت إشراف المدرب جيرنيستو توريس، ويقود «كويك ساند» الفارس كارول سيدنو، فيما يقود «دايموند جيم» الفارس أنجيل كروز، كما يوجد في القائمة بطل سباق نسخة 2019 «أر بي تكساس هولد أي أم» للمالك والمدرب نيكول روجيري وأندريه روجر ويقوده الفارس جي دي آكوستا.

ومن أبرز الخيول الأخرى: «واما بج بيبي» للمالك ريتا ديليون وإشراف المدرب كين دانيلوك وقيادة الفارس ريتشارد مونتيري، بجانب «تيك شانس» للمالك والمدرب نيكول روجيري وأندريه روجيري وقيادة الفارس أكسل كونسيبسيون.

وقال مشرف عام سلسلة سباقات الكأس فيصل الرحماني في تصريح صحافي: «نفخر بتواجدنا في سباقات مهرجان بريكنس ستيكس الأمريكي العريق، الأمر الذي يجسد دلالة على المكانة المرموقة عالمياً للكأس الغالية وقيمتها الكبيرة لدى الاتحادات والمؤسسات ومضامير الخيل العالمية».

المحطة الثانية في الكأس تقام في مضمار بيملكو العريق في مدينة بالتيمور.