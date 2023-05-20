مواجهتان من العيار الثقيل في نصف نهائي كأس اليد

تنطلق عصر اليوم، مواجهتا نصف نهائي كأس رئيس الدولة لكرة اليد، حيث يواجه حامل اللقب الشارقة العين في صالة نادي الجزيرة بأبوظبي، بينما يواجه شباب الأهلي الوصل في صالة نادي النصر بدبي. يذكر أن المباراة النهائية ستقام في صالة مجمع زايد الرياضي في الفجيرة 27 الجاري.

وينشد الشارقة حصد العلامة الكاملة بالتتويج بجميع ألقاب البطولات المتاحة في الموسم الجاري، بعد أن فاز بألقاب: «كأس السوبر» و«كأس الإمارات» و«كأس نائب رئيس الدولة» ولقب الدوري. ويدافع «الملك» عن لقبه في كأس رئيس الدولة للموسم الخامس على التوالي. وعلى الطرف الآخر، يتمسك العين بحظوظه، في إحداث المفاجأة، ويطمح لاستعادة الكأس الغائبة عن خزائن النادي منذ موسم 2005-2006.

في جانب آخر، يواصل شباب الأهلي مساعيه لحصد اللقب الأول له هذا الموسم، ويراهن على مجموعة متجانسة من اللاعبين، قدمت مستويات مميزة في الموسم الجاري، آخرها الحلول في وصافة الدوري برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين عن الشارقة البطل. من جانبه، يراهن الوصل على خدمات مدربه الوطني الجديد سعيد راشد الذي حل بديلاً في الرابع من الشهر الجاري للمدرب السابق خالد أحمد، وقاد الفريق لانتصارين متتاليين في الدوري على النصر، وعلى دبا الحصن في ربع نهائي الكأس.

الشارقة يواجه العين، وشباب الأهلي يلتقي الوصل اليوم في المربع الذهبي للكأس.