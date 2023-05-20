منتخب الشاطئية يخسر أمام عُمان ويودّع كأس العرب

خسر المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية، أمس، مباراته أمام نظيره العُماني بنتيجة 4-5 ضمن مباريات الدور ربع النهائي في النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم في مدينة جدة السعودية ليودّع البطولة.

وسجل أهداف المنتخب أحمد بشر «هدفين»، علي المحمدي، وعبدالله دهقاني.

تعادل المنتخبان خلال الأشواط الأصلية للمباراة بنتيجة 4 – 4، وأضاف منتخب عُمان الهدف الخامس هدف الفوز في الشوط الإضافي.

وكان المنتخب الوطني قد اختتم الدور الأول لبطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية في صدارة المجموعة الأولى، بعد ثلاثة انتصارات متتالية حققها على حساب منتخبات ليبيا (5 – 2) وجزر القمر (11 – 3) ومنتخب الكويت (7 – 4).