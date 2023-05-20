مدرب مصفوت: لو لعبنا بهدف المنافسة لصعدنا إلى المحترفين

أكد مدرب فريق مصفوت، الجزائري فؤاد بو مضل، أن المركز الرابع الذي حققه الفريق في الموسم الجاري لدوري الدرجة الأولى يعكس أهمية العلاقة التي يجب أن تجمع اللاعبين والجهازين الفني والإداري لأي فريق، لكي يتمكن من تحقيق طموحه ونيل مركز مميز في ترتيب فرق البطولة التي أسفرت عن صعود فريقي حتا والإمارات إلى مصاف أندية المحترفين.

وقال مدرب مصفوت لـ«الإمارات اليوم»: «لو أننا لعبنا بهدف المنافسة لصعدنا للعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، وكثيرون يرون أن المركز الرابع الذي اختتمنا به الموسم يعد إنجازاً تاريخياً غير مسبوق للنادي طوال مشاركاته في المواسم الماضية، وقياساً بإمكاناتنا فإنه يعتبر إنجازاً استثنائياً في الكثير من الأمور ومنها عدد الانتصارات والتي بلغت 15 انتصاراً منها فوزان مهمان على دبا الحصن ذهاباً وإياباً، وإحراج الفرق التي تنافس على الصعود وأيضاً الفوز على فريق العروبة الهابط من دوري أدنوك للمحترفين في الموسم قبل الماضي ذهاباً وإياباً ونتائج مميزة أخرى، إضافة إلى إحرازنا 46 هدفاً واستقبلنا عدداً أقل من ذلك وبلغ 38 هدفاً فقط وهو من الحالات النادرة في تاريخ النادي».

وأضاف أن ترشيحه المحتمل ليكون أفضل مدرب في الموسم يعتبر أمراً مشجعاً للمستقبل، لكنه يرى أن الأهم من ذلك أن يضع بصمته الكروية أينما عمل ودرب ليبرهن للوسط الرياضي أفضليته، وقال: «نجاحي يرتبط بدعم إدارة النادي وتعاون اللاعبين والجهازين الفني والإداري».

وختم بأنه لا يفكر في الوقت الحاضر بمستقبله كمدرب لكونه لايزال مدرباً لفريق مصفوت وبحاجة إلى الراحة بعد نهاية الموسم.