سالم عبدالرحمن يفتتح «ماسترز الشارقة» للشطرنج بفوز ثمين

حقق لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، المصنف دولياً (2677)، فوزاً ثميناً على حساب منافسه الأوكراني الأستاذ الدولي الكبير فيتالي بيرنارديسكي، المصنف دولياً (2592)، في انطلاق بطولة الشارقة ماسترز الدولية السادسة للشطرنج، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وكان الشيخ سعود بن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والشيخ خالد بن حميد القاسمي، نائب رئيس النادي، قد أعلنا افتتاح البطولة التي تستمر حتى 26 مايو الجاري، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة، من 65 دولة.

وأسفرت بقية النتائج عن فوز المصنف الأول (2734) الأستاذ الدولي الكبير الإيراني بارهام مقصودلو، على حساب منافسه الأستاذ الدولي الكبير الأميركي كريستوفر أوجين، المصنف (2607)، وتغلب الهندي الأستاذ الدولي الكبير إيرجون ايريغايسي على البولندي الأستاذ الدولي الكبير كاسبر بيورون، كما حقق الأوكراني الأستاذ الدولي الكبير أنتون كوروبوف الفوز على الهندي الأستاذ الدولي الكبير أديبان بي، فيما فاز الهندي الأستاذ الدولي الكبير نيهال سارين على اليوناني الأستاذ الدولي الكبير نيكولاس تيودورو.