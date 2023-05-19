مجمّع حمدان الرياضي يحقق نمواً بتنظيم 28 رياضة سنوياً

أعلن مجمّع حمدان الرياضي أنه حقق نمواً كبيراً في الرياضات التي يتم تنظيمها فيه سنوياً، من خلال البطولات والفعاليات المختلفة والمعسكرات، خلال الفترة من 2021 إلى 2023، حيث ارتفع عدد الرياضات التي يتم تنظيمها سنوياً إلى 28 رياضة أولمبية وغير أولمبية، إلى جانب الفعاليات المجتمعية العديدة، كما استضاف العديد من معسكرات الأبطال الأولمبيين وأبطال العالم الذين اختاروا المجمّع ليكون مقراً لتدريباتهم استعداداً لأولمبياد باريس 2024 وبطولات العالم المقبلة، ومن بينهم فائزون بثلاث ميداليات ذهبية وخمس فضيات في الدورات الأولمبية، يتقدمهم السباح الجنوب إفريقي تشاد لي كلو، والسباحة اليابانية ري كانتو، وبطل الريشة الطائرة الدنماركي فيكتور أكسلسين، وكذلك منهم فائزون بتسع ميداليات ذهبية في بطولات عالم وثلاث فضيات وبرونزية، يتقدمهم نجم الغطس الفرنسي غاري هانت، ونجمة السباحة الإيقاعية الروسية أنستازيا أخيبوفيسكايا، والعديد من النجوم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة «مجمّع حمدان الرياضي»، الذي ينضوي تحت مظلة مجلس دبي الرياضي، وعقد الاجتماع في مقر مجلس دبي الرياضي، برئاسة أحمد الشعفار، رئيس مجلس الإدارة، وحضور ناصر أمان آل رحمة نائب الرئيس، وبقية الأعضاء. وأكد الشعفار أن «مجمع حمدان» واصل تحقيق النمو في النتائج على مستوى زيادة الفعاليات واستقطاب المزيد من الرياضيين، كما واصل تقليل النفقات تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، والإشراف المباشر من مطر الطاير، نائب رئيس المجلس، بالاستثمار الأمثل للموارد الذاتية، وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المجمع، بما يحقق زيادة مستمرة في نمو الفعاليات والموارد، وابتكار الطرق الناجحة في زيادة الإيرادات، وتعزيز الأداء التشغيلي، واستضافة المزيد من الفعاليات المختلفة.

وتم في الاجتماع استعراض خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وقائمة الفعاليات والبطولات العديدة التي سيستضيفها المجمّع، التي يصل عددها إلى 45 بطولة دولية ومحلية حتى نهاية العام الجاري، وتمثل 10% من عدد الفعاليات التي تنظم في إمارة دبي، وكذلك استعراض برامج الأكاديميات الرياضية المختلفة التي تتخذ من المجمّع مقراً لها، وقائمة معسكرات الأندية والمنتخبات الخارجية التي ترغب في التدريب بالمجمّع استعداداً للبطولات المقبلة، وفي مقدمتها أولمبياد باريس 2024. وارتفع التعاون بين المجمع ومختلف الجهات الحكومية في الدولة إلى 16 مؤسسة. وفي الربع الأول من العام الجاري، تم تنظيم 28 رياضة في المجمع، بينها رياضات السباحة، المبارزة، الجمباز، الكارتينغ، الدرّاجات الهوائية، الجري، الريشة الطائرة، الترياثلون، وكرة السلة والطائرة، والكاراتيه والملاكمة ورفع الأثقال، ورياضات أخرى.

مجمّع حمدان الرياضي استضاف معسكرات العديد من الأبطال الأولمبيين، بينهم السباح الجنوب إفريقي تشاد لي كلو.