إقامة مباريات الجولة الأخيرة لدوري «الهواة» الجمعة والسبت المقبلين

أجرت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة تعديلاً على موعد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من دوري الدرجة الأولى، حيث تقرر أن تقام المباريات الجمعة والسبت المقبلين، بدلاً من يوم الأحد 22 الجاري، وتقام جميع مباريات الساعة السادسة والربع مساءً. ويشهد الجمعة مباريات الفجيرة مع العربي، وبينونة مع مصفوت، وفي المباراة الثالثة يلتقي دبا الحصن مع الذيد، والإمارات صاحب المركز الثاني والمتأهل إلى دوري أدنوك للمحترفين مع فرسان هيسبانيا.

وتقام السبت أربع مباريات أخرى، حيث يواجه غلف إف سي الرمس، وفي الثانية يلتقي التعاون مع الحمرية، والجزيرة الحمراء مع مسافي، وتجمع الرابعة حتا مع سيتي على استاد حمدان بن راشد بنادي حتا، وفور انتهاء هذه المباراة ستُقام مراسم تتويج حتا بطلاً لدوري الدرجة الأولى، وصعوده إلى دوري أدنوك للمحترفين للموسم المقبل 2023-2024.