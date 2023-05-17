علي سعيد الكعبي يرحل عن أبوظبي الرياضية

أعلن المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي على حسابه الشخصي في «تويتر» انتهاء علاقته مع شركة أبوظبي للإعلام، عقب مسيرة طويلة في التعليق على المباريات والأحداث الرياضية، مبدياً سعادته بالفترة التي عمل فيها داخل المؤسسة.

وقال الكعبي إنه: علاقتي بشركة أبوظبي للإعلام بعد سنوات طويلة، كانت لي بمثابة البيت الامن الذي أحتضن بداياتي وكل مراحل حياتي، سأبقى ممتنا لها وبفضلها للأبد ومتمنيا لها وللقائمين عليها التوفيق والنجاح الذي تستحقه .