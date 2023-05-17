أعلن مؤتمر الإمارات للطب الرياضي في ختام دورته الأولى التي أقيمت برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي بمقر جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دبي يومي 13 و14 من مايو الجاري، عن فتح باب الترشيحات لجائزة الباحث الشاب في الطب الرياضي والأداء الرياضي التي ستكون جزءاً من فعاليات المؤتمر للعام المقبل.

وقال رئيس جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل رئيس المؤتمر: «يسرني الإعلان عن هذه المبادرة المهمة لتحفيز المجتمع، ولاسيما الشباب لتعزيز معارفهم بأهمية اتباع أسلوب الحياة الصحية لخير الأجيال القادمة، إذ يعلن مؤتمر الإمارات للطب الرياضي عن فتح باب الترشيحات لجائزة الباحث الشاب في الطب الرياضي والأداء الرياضي التي ستكون جزءاً من فعاليات المؤتمر للعام القادم، في تكريم هو الأول من نوعه في الدولة، ويسلط الضوء على أهمية الأبحاث العلمية وتطبيقها في حياتنا اليومية، ما يعزز الروابط بين علوم الصحة والطب والأداء الرياضي تجاه الإنسانية».

وأضاف: «جمعت الدورة الأولى من المؤتمر نخبة من الخبراء على مستوى العالم ممن قدموا أحدث تقنيات الطب الرياضي، وآخر الدراسات القائمة على الأدلة في الطب الرياضي والتمارين الرياضية، وإعادة تأهيل الإصابات الرياضية، بمشاركة كبيرة بلغت أكثر من 650 زائراً من 58 جنسية مختلفة من دولة الإمارات و30 دولة حول العالم، وحققت نجاحاً كبيراً بفضل تعاون العديد من الجهات الحكومية التي نتقدّم لها بجزيل الشكر».